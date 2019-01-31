Обыски у мэра Риги связаны со взятками за поставки транспорта

Обыски у мэра Риги Нила Ушакова были проведены в рамках уголовного дела о закупках общественного транспорта.

Об этом сообщает агентство BNS. Уточняется, что речь идет о закупках общественного транспорта предприятием ООО «Ригас сатиксме». Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) возбудило дело о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в свяжи с трема закупками предприятия.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на телепрограмму «Ничего личного», взятки давались за поставку общественного транспорта и могли составлять 5-7% от стоимости. Уточняется, что договоров на три закупки превышает 270 млн евро. Таким образом, объем взятки мог составить 13,5-20 млн евро.

Напомним, Нил Ушаков не прокомментировал причину, по которой у него прошел обыск, однако заявил, что его «совесть чиста».