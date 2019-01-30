Мэр Риги заявил о своей честности после обысков на работе и дома

В рабочем кабинете мэра Риги Нила Ушакова и в его доме прошли обыски.

30 января стало известно, что сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии обыскали кабинет Ушакова в здании Рижской думы и его дом. Из кабинета политика они вынесли, предположительно, документы и компьютер.

В антикоррупционном ведомстве произошедшее назвали «неотложными процессуальными действиями» в рамках уголовного процесса.

После обысков Нил Ушаков сказал латвийскому изданию TVNET, что он не совершал никаких противоправных действий. «Положив руку на сердце, я могу сказать, что моя совесть чиста», – заявил он.

Тем временем депутат рижской Думы Руслан Панкратов написал в своем Facebook, что Ушакова задержали и отправили в СИЗО.

С ноября прошлого года в Латвии расследуют дело, по которому проходят сотрудники рижской Думы и муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme. Следователи подозревают, что чешские и польские бизнесмены дали рижским чиновникам взятку в размере 800 тысяч евро, чтобы отправить в Ригу около 200 автобусов и троллейбусов. После этого скандала оппозиция потребовала от Ушакова уйти в отставку.

Напомним, Нил Ушаков возглавляет Ригу с 2009 года. Его партию «Согласие» поддерживает в основном русскоязычное население Латвии.