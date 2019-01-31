Обыски и задержания прошли у противников свалки в Коломне

Полиция пришла с обысками к активистам, выступающим против работы мусорного полигона «Воловичи» в подмосковной Коломне.

Один из активистов Вячеслав Егоров сообщил, что обыски проходят в рамках возбужденного против него уголовного дела о неоднократном нарушении установленного порядка организации митинга. По его словам, следователи пришли к 15 активистам. Как сообщает «Интерфакс», у Егорова изъяли телефон, листовки, записи.

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, в свою очередь, сообщил, что обыски проходят почти у десятка противников мусорного полигона. «Это просто запугивание и попытка изъятия легальной газеты, на 60-тысячный тираж которой Коломна собрала больше 150 тысяч рублей», – написал в своем Facebook Гудков.

По некоторым данным, полиция задержала трех активистов, судьба еще некоторые неизвестна.

Напомним, что с марта 2018 года жители Коломны выступают против работы свалки и строительства новой площадки для отходов. Директор полигона «Воловичи» Владимир Плясунов уволился из-за протестов.

Отметим также, что единственным человеком, осужденным по статье о неоднократном нарушении установленного порядка организации митинга, является Ильдар Дадин. В 2015 году его приговорили к трем годам колонии, но в 2017 году приговор отменили.