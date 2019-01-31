МВД начало поиски шубы, похищенной из Третьяковки одновременно с картиной

Уголовное дело завели после кражи шубы из Третьяковки, которая произошла в одно время с похищением полотна Куинджи.

Как передает газета городских новостей «Москва», похищение дорогостоящей шубы из гардероба Третьяковской галереи произошло вечером в воскресенье, 27 января, во время выставки Архипа Куинджи, откуда была украдена картина «Ай-Петри. Крым».

Отмечается, что найти меховое изделие «по горячим следам» не удалось. В связи с этим полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

В настоящее время МВД проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для поимки преступника.

Напомним, 32-летнего предпринимателя из Феодосии Дениса Чуприкова, подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи с выставки в Третьяковской галерее, арестовали на два месяца.