Похитителя картины Куинджи арестовали на 2 месяца

Таганский суд Москвы арестовал на 2 месяца Дениса Чуприкова, подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи.

Об этом сообщает телеканал «Дождь» из зала суда. Как отмечает канал, следователь во время слушания заявил, что у Чуприкова были сообщники. Сколько их было, следствие не уточнило, однако подчеркнуло, что не все участники кражи на данный момент установлены.

Ранее Чуприков заявил, что украл картину, чтобы расплатиться с долгами.

Напомним, подозреваемый в краже картины Куинджи оказался 32-летним предпринимателем из Феодосии. У него есть несовершеннолетний ребенок от гражданской жены.