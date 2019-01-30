315 торговых центров закрыли в РФ после пожарных проверок

В России приостановили работу 315 торгово-развлекательных центров, не прошедших проверку государственного пожарного надзора.

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, главный государственный инспектор страны по пожарному надзору Ринат Еникеев рассказал телеканалу «Россия 1», что больше всего ТЦ закрыли в Тюменской и Новосибирской областях, в Красноярском и Пермском краях, а также в Татарстане. Одним из самых распространенных нарушений стало несоответствие нормативам эвакуационных проходов и выходов.

Ринат Еникеев сказал, что в 2019 году МЧС увеличит число проверок пожарной безопасности и уделит особое внимание объектам массового скопления людей и социальным объектам.

Напомним, в марте прошлого года 60 человек, включая 41 ребенка, погибли в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». После этого по стране прошла волна пожарных проверок. За четыре месяца специалисты проверили около 90 тысяч объектов и нашли более 280 тысяч нарушений противопожарных требований.