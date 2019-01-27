Власти Москвы заявили, что на расчистку дорог после снегопада уйдет неделя

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отчитался о работе коммунальных служб во время снегопада.

Ранее Sobesednik.ru писал об аномальном снегопаде, который обрушился на столицу 26 и 27 января. В результате непогоды в столичных аэропортах задержали и отменили более 40 вылетов, а количество осадков, выпавших за неполные сутки, побило рекорд 20-летней давности.

Как передает «Интерфакс», для того, чтобы расчистить столичные улицы от накопившегося снега, коммунальным службам понадобится неделя, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Норма января — 37 сантиметров снега. На сегодняшний день выпало за январь уже 58. Прошедшие сутки действительно были сверх аномальными: в Южном, Юго-Восточном округах выпало 23 сантиметра снега, в среднем по городу — 18. В ближайшие сутки ждем еще примерно 10 сантиметров снега», — объяснил он.

Заммэра столицы подчеркнул, что работа служб городского хозяйства позволила избежать транспортного коллапса в Москве, а городской пассажирский транспорт работал в соответствии с графиком.

По словам Бирюкова, в ближайшие дни температура в столице начнет повышаться, что обусловит продолжение снегопада.