Более 40 рейсов задержаны и отменены в Москве из-за непогоды

Порядка 30 вылетов задерживают в трех столичных аэропортах из-за снегопада и метели 27 января.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в воскресенье, 27 января, в Москве ожидается снегопад, метель и ветер с порывами до 12 м/с.

Согласно электронному табло на сайте «Яндекс.Расписания», всего в трех столичных аэропортах задерживают 31 рейс: четыре вылета из аэропорта Внуково, четыре — из Домодедово и еще 23 — из Шереметьево.

Кроме того, девять вылетов из аэропорта Домодедово и два из Внуково были полностью отменены.

Синоптики сообщают, что с утра субботы в Москве выпало около 10 мм снега, что составляет треть месячной нормы и бьет рекорд по осадкам, установленный в 1999 году.