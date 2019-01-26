На Кубани депутату от "Единой России" грозит арест за избиение женщины

В Краснодарском крае на депутата от «Единой России» Сергея Аксенова составили протокол о побоях местной жительницы.

Ранее жительница Кубани обвинила депутата Совета Кореновского городского поселения от «Единой России» Сергея Аксенова в том, что тот избил ее и свою жену в августе 2018 года. Женщина зафиксировала побои у травматолога и подала жалобу на депутата. Однако Аксенов обратился к силовикам и рассказал, что его избил муж потерпевшей.

Как передает издание «Свободные медиа», в настоящее время на единоросса составили протокол о побоях (статья 6.1.1 КоАП) женщины.

Отмечается, что дело Аксенова полгода расследовали в Следственном комитете, а теперь оно ушло в суд. Депутату грозит штраф до 30 тысяч рублей, либо арест сроком до 15 суток.