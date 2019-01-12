На Кубани депутата обвинили в избиении двух женщин

Жительница Кубани сообщила журналистам, что местный депутат избил ее и свою жену, после чего написал заявление в полицию.

Об этом Ольга Котенко рассказала «Свободным медиа». Со слов женщины, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 августа в Кореновске. Котенко обвинила местного депутата от «Единой России» Сергея Аксенова в том, что он избил свою жену, после чего бросился на Ольгу.

После этого Котенко попросила приехать на место происшествия своего мужа, которого, как сообщила Ольга, Аксенов провоцировал на перевод конфликта в насильственное русло, предлагая начать драку. При этом депутат упал на землю, несмотря на то, что акцентированного удара муж Котенко не нанес.

Также женщина пожаловалась на действия местных правоохранителей, которые, прибыв на место инцидента, не стали предпринимать никаких мер в отношении Аксенова, а побои, нанесенные им, следователи сочли недостаточными для открытия уголовного дела.

При этом сам Аксенов написал заявление в полицию о побоях. В разговоре с источником он заявил, что пролежал более месяца в больнице после данного происшествия.