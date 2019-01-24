Минобороны показало перехват шведского самолета-разведчика

Минобороны РФ опубликовало видео перехвата шведского самолета-разведчика Gulfstream.

РБК сообщает со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, что истребитель Су-27 ВКС России подняли в воздух для перехвата «воздушной цели», летевшей к российской границе. Экипаж Су-27 приблизился на безопасное расстояние к цели, которым оказался самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции. Он летел без включенного транспондера.

Су-27 вернулся на аэродром базирования после того, как самолет-разведчик удалился от российской границы. Видео инцидента можно посмотреть на сайте военного ведомства.

Отмечается, что воздушные силы РФ приводятся в повышенную боевую готовность, если неопознанный самолет приближается к госгранице на расстояние менее 50 километров.

Ранее Sobesednik.ru писал, что российское военное ведомство разработало законопроект, разрешающий сбивать пассажирские самолеты, захваченные террористами, даже если на борту есть гражданские лица.