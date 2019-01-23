Адвокат Насти Рыбки рассказал о ее планах на будущее

Адвокат Насти Рыбки сообщил, что на этой неделе его подзащитная не планирует уезжать из России.

22 января Sobesednik.ru писал, что гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и россиянина Александра Кириллова (Алекса Лесли) отпустили из СИЗО под обязательство о явке.

«Мы не обсуждали с ней длительных планов. Но в ближайшие дни она никуда не поедет, нам нужно решить вопросы со следствием. На этой неделе она вызвана к следователю», – рассказал адвокат Рыбки Дмитрий Зацаринский, передает «Интерфакс».

Дмитрий Зацаринский заявил, что Вашукевич стала жертвой оговора со стороны потерпевшей Александры Давыдовой. Напомним, Рыбку и Лесли задержали в Москве 17 января по делу о вовлечении в занятие проституцией. В тот день они вернулись из Таиланда, где их судили за организацию секс-тренингов.

По словам адвоката, сейчас Вашукевич живет в Москве вместе с мужем.

Напомним, Настю Рыбку и тренера по личностному росту Алекса Лесли задержали в Паттайе в конце февраля 2018 года. Рыбка стала широко известна после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором утверждалось, что она отдыхала на яхте вместе с миллиардером Олегом Дерипаской и бывшим вице-премьером России Сергеем Приходько. Предполагается, что именно о своих отношениях с предпринимателем Рыбка писала в книге «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». Кроме того, она публиковала в соцсети видео и снимки с Дерипаской. Бизнесмен подал иск к Вашукевич и Кириллову, обвинив их в распространении личной информации без его согласия.

19 января в зале суда Вашукевич попросила у Дерипаски прощения. «Я – это орудие, и люди, которые зла желают, воспользовались мной, – заявила она. – Никаких аудиозаписей об Олеге Дерипаске больше не будет. Я не буду никаким образом его компрометировать. Пускай расслабится. Реально, мне хватит. В одно время уголовные дела сфабриковались в Таиланде, России, Белоруссии и в Европе. Ребята, хорош».