Потребовавшего развернуть лайнер в Афганистан задержали в Ханты-Мансийске

Пассажира рейса Сургут — Москва, потребовавшего развернуть лайнер в Афганиста, задержали в аэропорту Ханты-Мансийска.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что один из пассажиров рейса «Аэрофлота», выполнявшего рейс Сургут — Москва, потребовал развернуть лайнер в Афганистан.

Как сообщает «Интерфакс», самолет совершил посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. Пассажира задержали, оружия при нем не обнаружили.

Отмечается, что на подъезде к аэропорту дежурят не менее десятка полицейских авто, журналистов и пассажиров в здание аэропорта не пускают.

По предварительным данным, задержан 41-летний гражданин РФ. Предполагается, что он может быть психически неуравновешенным.