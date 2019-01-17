57 мест для крещенских купаний – 2019 в Москве: полный список

В ночь на 19 января христиане традиционно собираются на Крещенские купания. В этом году в Москве запланировано к открытию 57 мест, оборудованных мостиками и деревянными перилами. Купания для горожан и гостей столицы будут проводиться с 18:00 18 января (пятница) до 12:00 19 января (суббота).

Рядом с местами для купания будут установлены раздевалки с обогревом и туалетные кабины, всем желающим будет предоставлен горячий чай. В темное время суток территории вокруг купелей будут освещены. Безопасность будут обеспечивать около 2500 полицейских и медиков, сотрудников МЧС и поисково-спасательных служб, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

ЦАО

1. Храм Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке (1-й Тружеников пер., 8/1; ст. м. «Киевская», «Парк культуры»)

СВАО

2. Дворцовый пруд в Останкине

САО

3. Большой Садовый пруд (парк сельхозакадемии имени Тимирязева)

4. Водный стадион «Динамо»

5. Прибрежный проезд, владение 7 (ст. м. «Ховрино»)

СЗАО

6. Пруд Барышиха в Митине

7. Пруд в селе Рождествено

8. Деривационный канал (Тушино, Покровское-Стрешнево)

9. Парк культуры и отдыха «Северное Тушино»

10. Строгинская пойма

11. Кировская пойма

12. Озеро Бездонное (Серебряный Бор)

13. Карамышевская набережная у д. 13–15

14. Улица Авиационная у д. 79 (м. «Щукинская»)

15. Улица Лодочная, вл. 19 (канал им. Москвы, м. «Сходненская», «Тушинская»)

ЗАО

16. Мещерский пруд (ж/д станция Сколково, ст. м. «Говорово»)

17. Москва-река в районе поселка Рублево

18. Филевская набережная у д. 40а

19. Филевский бульвар у д. 21

ЮЗАО

20. Воронцовский пруд

21. Тропарёвский пруд

22. Черневский пруд (Остафьево)

23. Пруд санатория «Узкое» (Ясенево)

24. Нахимовский проспект у д. 8 (ст. м. «Нахимовский проспект»)

25. Около храма в деревне Захарьино

ЮАО

26. Борисовский пруд

27. Верхний Царицынский пруд (ул. Дольская, д. 1, м. «Царицыно», «Орехово»)

28. Пруд Бекет (м. «Тульская»)

ЮВАО

29. Верхний Кузьминский пруд (м. «Кузьминки», «Волжская»)

30. Шибаевский пруд (м. «Кузьминки», «Волжская»)

ВАО

31. Купель «Вернисаж» (cт. м. «Измайлово», «Партизанская»)

32. Святое озеро (ст. м. «Лермонтовский проспект»)

33. Белое озеро (ст. м. «Лермонтовский проспект», «Выхино», «Новокосино»)

34. Терлецкие пруды (ст. м. «Новогиреево»)

35. Красный пруд (Измайловский лесопарк)

36. Олений пруд (Измайловский лесопарк)

37. Бабаевский пруд (Гольяново)

ЗелАО

38. Озеро Черное

39. Озеро Школьное

ТиНАО

40. Троицк, река Десна, зона отдыха «Заречье»;

41. Деревня Чернецкое, река Трешня

42. Пруд в селе Богоявление

43. Пруд в селе Покровское

44. Пруд в селе Былово

45. Пруд в деревне Кнутово

46. Пруд в селе Ознобишино

47. Пруд в деревне Свинорье

48. Пруд Ульяновского лесопарка;

49. Пруд в поселке Мосрентген

50. Купель в поселке дома отдыха «Плёсково»

51. Купель при храме Святой Троицы в деревне Васюнино

52. Купель в поселке ДСК «Мичуринец»

53. Купель в парке «Ручеек» (деревня Марушкино)

54. Купель в деревне Товарищево

55. Купель в деревне Евсеево-Кувекино

56. Купель в деревне Пучково

57. Купель в поселке Шишкин Лес