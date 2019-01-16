Путин поручил правительству расселить обрушенный в Магнитогорске дом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что жителям обрушенного в Магнитогорске дома нужно предоставить новое жилье.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что губернатор Челябинской области счел «плясками на костях» петицию о расселении обрушенного из-за взрыва газа дома в Магнитогорске.

Владимир Путин на совещании с правительством РФ заявил, что дом в Магнитогорске должен быть расселен.

«Нужно пойти на встречу людям и дом расселить, людям предоставлять жилье. Сделать это нужно в самые короткие сроки», — цитирует Путина RNS.

Президент добавил, что на эти цели может потребоваться от 1 до 3 млрд рублей.

Напомним, осенью 2018 года Sobesednik.ru рассказывал о квартире губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, который в январе 2019 года выступил против расселения дома в Магнитогорске, пострадавщего от взрыва. Дубровскому принадлежат четыре квартиры, среди которых апартаменты площадью 220 кв. м в комплексе St. Nickolas в нескольких метрах от Кремля, и пять домов.