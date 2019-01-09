Губернатор счел плясками на костях петицию о расселении дома в Магнитогорске

Глава Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал петицию за расселение обрушенного дома в Магнитогорске.

Как сообщает «Дождь», в своем официальном Telegram-канале «Молнии Дубровского» чиновник заявил, что петиция о расселении дома — способ «плясать на костях».

«Кто-то пытается плясать на костях. Начинают собирать какие-то подписи, раскачивать ситуацию, заявляя, что решения по поводу безопасности проживания в доме принимаются кулуарно», — приводится цитата губернатора.

Дубровский подчеркнул, что решение о сносе только двух подъездов было принято после экспертизы, которую сотрудники МЧС провели с помощью комплекса «Струна». В остальных подъездах дома планируется технический аудит.

Глава региона также подчеркнул, что дальнейшие решения о судьбе дома «будут приниматься публично», а «эмоции» жильцов «будут учтены».

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал о том, что петицию за расселение жильцов из дома в Магнитогорске, где из-за взрыва газа обрушился подъезд, подписали более 85 тысяч человек.