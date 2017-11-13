Повестка в суд по делу Улюкаева не дошла до главы "Роснефти" Сечина

Судья заявила о нежелании сотрудников «Роснефти» принимать повестку о вызове Сечина на заседание по делу Улюкаева 13 ноября.

Ранее Sobesednik.ru писал, что суд выписал главе «Роснефти» Игорю Сечину повестку с требованием явиться на допрос по делу Алексея Улюкаева 13 ноября.

Как сообщает РИА «Новости», в назначенное время Сечин так и не явился на допрос.

В самой «Роснефти» пояснили, что Игорь Сечин не получал повестку с просьбой явиться на судебное заседание.

Однако, по словам судьи, в офисе главы «Роснефти» отказались принимать повестку от судебных приставов.

«Судебные приставы принесли повестку по адресу работы (Сечина), но там отказались ее взять», — приводит агентство слова судьи.

Кроме того, документ отправляли в «Роснефть» письмом и факсом, однако они также не дошли до адресата.