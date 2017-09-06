Сечин передал Улюкаеву взятку под видом корзины с колбасой

На суде заслушали разговор главы «Роснефти» Сечина и экс-министра экономразвития Улюкаева во время получения взятки.

РИА «Новости» сообщает, что прокурор огласил аудиозаписи переговоров, которые фиксировал на спецустройство Игорь Сечин незадолго до задержания Алексея Улюкаева.

Судя по записи, Сечин пригласил Улюкаева к себе офис, где вручил ему корзину с продуктами, в том числе с колбасой.

«Ты извини, что мы затянули выполнение поручения. <…> Командировки были. Пока туда-сюда, собрали объём. Можешь считать, что задание выполнено», — сказал Сечин экс-министру.

При встрече Сечин спрашивал Улюкаева, почему тот одет не по погоде и рекомендовал ему носить куртку или свитер.

«Будет чай? И корзинку с колбасой пусть поставит в зал [по-видимому, речь идёт о водителе Улюкаева — прим. Sobesednik.ru]. Ну, давай иди и корзиночку забери», — процитировал Сечина прокурор.

Эксперты-лингвисты пришли к выводу, что оба собеседника использовали в разговоре шифр и знали, о чём на самом деле они говорят. Между тем защита Улюкаева утверждает, что экс-министр думал, будто в сумке, переданной ему Сечиным, была действительно колбаса.

Улюкаева задержали на выезде из офиса «Роснефти». На руках экс-министра и на руках его водителя были следы от спецкраски, которой пометили купюры.