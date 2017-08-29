Связанный с делом Улюкаева генерал ФСБ неожиданно увольняется

Экс-замначальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ генерал Олег Феоктистов выходит на пенсию.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, бывший замначальника УСБ ФСБ генерал Олег Феоктистов, чье имя фигурирует в деле экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, выходит на пенсию.

«Решение [об увольнении Феоктистова] принято, готовится соответствующий приказ», — сказал агентству источник, назвавший генерала одним из «опытнейших профессионалов» в ФСБ.

Другой источник увольнение Феоктистов назвал неожиданным: «Да, выход на пенсию бывает неожиданный», — сказал он.

Феоктистов покинул пост замглавы УСБ ФСБ в 2016 году, когда возглавил службу безопасности «Роснефти», а затем стал вице-президентом компании. Однако в марте нынешнего года глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Феоктистов вновь вернулся на работу в ФСБ.