Предполагаемый убийца Думкина добровольно отправился на допрос

Предполагаемый убийца Станислава Думкина добровольно сдался следователям.

Ранее Sobesednik.ru писал, что полицейские начали розыск 23-летнего Корнея Макарова – сына актёра Сергея Макарова, который сыграл врача в сериале «Интерны». По версии следствия, 13 августа Макаров-младший избил до смерти блогера Станислава Думкина в Парке Горького. Поводом для драки, как говорят друзья погибшего, стала шляпа Думкина, не понравившаяся его обидчику.

ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Корней Макаров сам решил сдаться следователям. Сейчас подозреваемый и его адвокат направляются на допрос.

Напомним, по факту смерти 25-летнего Думкина возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, повлёкшем смерть. Корней Макаров скрывался от следствия.