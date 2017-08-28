Общество
07:11, 28 Августа 2017 Версия для печати

Сына актёра из "Интернов" ищут после убийства в Парке Горького

В избиении Станислава Думкина в Парке Горького заподозрили сына актёра, который сыграл врача в сериале «Интерны».

26 августа Sobesednik.ru писал о смерти 25-летнего блогера из Петербурга Станислава Думкина, которого избили трое неизвестных в Парке Горького. Хулиганы напали на молодого человека под предлогом того, что тот «одет не по понятиям». Через неделю Думкин скончался в больнице, не приходя в сознание. 27 августа представители Парка Горького, которые долгое время молчали об инциденте, сообщили, что 11-секундный конфликт произошёл на глазах 15 человек.

Как передаёт РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в рамках дела об избиении до смерти Думкина разыскивается 23-летний Корней Макаров, который после драки 13 августа не появлялся по месту жительства. Подозреваемый разыскивается, сказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По версии следствия, смертельные травмы Думкину нанёс один человек, а не трое, как писали СМИ ранее.

Отцом разыскиваемого является 51-летний актёр Сергей Макаров, снимавшийся в сериале «Интерны». По данным «Известий», подозреваемый пошёл по стопам отца: молодой человек снимался в фильмах «Братья Карамазовы», «Внук космонавта» и «С Дона выдачи нет». Выяснилось также, что убитый Думкин тоже раньше был актёром и сыграл в фильмах «Последний бой» Ивана Шурховецкого и «Сталинград» Фёдора Бондарчука.

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Ушаков Олег

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