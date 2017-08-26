Петербуржец умер после избиения в Парке Горького из-за одежды

В Москве скончался 25-летний Станислав Думкин, которого избили в Парке Горького трое неизвестных.

Как сообщает паблик Mash, 13 августа Станислав Думкин, который недавно переехал в Москву из Санкт-Петербурга, вместе с другом и двумя девушками гулял в Парке Горького.

К ним пристали трое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения. Хулиганы заявили, что Думкин «одет не по понятиям», сбили с него шляпу и сорвали очки. Во время завязавшейся драки молодой человек получил травму головы. Он скончался в больнице через неделю, не приходя в сознание.

Следователи возбудили уголовное дело и установили подозреваемых, однако до сих пор их не задержали. Расследование дела продолжается. Родственники погибшего боятся, что преступники уйдут от ответственности.

«Мы примчались из Петербурга сразу, как сын перестал выходить на связь, — рассказал Виталий Думкин, отец Станислава. — Сейчас мы в растерянности. Нам за это время даже из милиции не позвонили, не спросили. Мы даже не знали, как это всё произошло. Мы вообще ничего не знаем. Стас такой был человек яркий, его всегда окружали друзья. Да, он любил носить шляпу. Он очень спокойный, неконфликтный, не пил, учился просто здорово. Мы гордились своим сыном».

Пресс-служба Парка Горького отказалась комментировать инцидент на своей территории.