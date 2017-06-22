Патриотизм важнее знаний, или Назад в пещеру

Обозреватель Sobesednik.ru — о странном указании Путина: любовь к Родине — на первом месте, знания — на втором.

Жить с каждым днем лучше и веселей. Президент Владимир Путин на встрече с классными руководителями школ, где по итогам ЕГЭ количество отличников оказалось зашкаливающим, объявил о приоритете патриотизма над знаниями. То есть, получается, намекнул педагогам, что они в течение нескольких лет делали не совсем то, что нужно.

«Получить знания — это непросто, но это всё-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к Родине. Это абсолютно фундаментальные вещи», — сказал Путин. Расшифруем: пусть лучше дети будут безграмотными двоечниками, но при этом готовым и безотказным пушечным мясом?

Вряд ли кто из расплодившихся за последние несколько лет ура-патриотов догадывается о природе своих настроений, а ученые между тем изучили ее во всех подробностях. И сделали соответствующие выводы. Всеобщая готовность сплотиться и пожертвовать собой ради общего блага лучше всего проявляется перед внешней угрозой. Реальной или мнимой — уже не суть. И это было многократно доказано в ходе экспериментов над обезьянами, над крысами. Ну и над россиянами — в ходе отжатия Крыма и последовавших за этим событий.

Легкость, с которой обычный вменяемый человек превращается в оголтелого патриота и готов рвать братский еще пять минут назад народ на части, в перерывах давя бульдозером «вражеские» продукты питания, объясняется просто: в течение двух с лишним миллионов лет палеолита наши предки непрерывно гибли смертью героев в конфликтах с соседними племенами. Выжили те, кто был наиболее готов положить жизнь за свой род. И такая модель поведения засела накрепко. За какие-то жалкие 10 тысяч лет культурной революции ее, конечно же, не выбить ни при каких условиях.

Необходимость непрерывно воевать с соседями за территорию и пещеры повышенной комфортности уже отпала, зато остался почти безотказный инструмент манипулирования большими массами людей. Если они безоговорочно внимают телевизору, задача только упрощается. Главное — правильно мотивировать. Прежде всего — внушить отвращение к соседу. Рассказать, например, про «распятого мальчика» или еще про какой ужас, творящийся на его территории. Или сравнить противника с каким-нибудь безоговорочным злом, с Гитлером например. Ну, ведущим госканалов лучше знать. Область мозга, отвечающая за ненависть и отвращение, начисто блокирует работу областей, отвечающих за сострадание и другие человеческие чувства. Именно эта простенькая манипуляция обеспечила, например, поток «груза 200» с Донбасса.

И вот теперь президент декларирует необходимость поставить все это выше того, что превратило человека пещерного в человека современного. Вы готовы, дети?