Шок недели: А был ли мальчик… пьяный?

В деле о ДТП в Балашихе появилась экспертиза, согласно которой в момент трагедии 6-летний ребенок был в дугу пьян

Чем закончится скандал вокруг ДТП в Балашихе, когда под колесами авто жены местного авторитета погиб ребенок.

6-летний Алёша Шимко из подмосковной Балашихи погиб у порога своего дома. Его сбила 31-летняя супруга местного авторитета Ольга Алисова.

Очевидцы уверяют, в момент ДТП она разговаривала по телефону. Говорят, она раздосадована произошедшим. Утверждала, что мальчик сам во всем виноват. И даже собиралась сама отвезти его в больницу, переживая, однако, что ребенок перепачкает кровью салон. Но медпомощь Лёше уже не понадобилась.

Все это произошло еще в апреле: убитым горем родителям более месяца не удавалось добиться возбуждения уголовного дела. А когда добились, начался сюр. В деле появилась экспертиза, согласно которой в момент трагедии 6-летний ребенок, оказывается, был в дугу пьян: в его крови обнаружилось 2,7 промилле алкоголя – это бутылка водки, но в Бюро судмед­экспертизы Московской области это никого не смутило. Один всё подписал не глядя, другая якобы не знала, что речь идет о ребенке.

Но малоубедительные оправдания посыпались только сейчас, когда отец мальчика нашел силы поднять шум по поводу экспертизы. А расчет, вероятно, был на то, что родные ребенка промолчат и виновница ДТП выйдет сухой из воды. Остается только гадать, за какое вознаграждение можно разом утратить все чувства и здравый смысл. Сейчас этим делом занялся Следственный комитет. Пройдет ли он этот тест на неподкупность?