Путин приказал отказаться от долевого строительства к 2020 году

Глава РФ Владимир Путин решил отказаться от привлечения средств граждан при строительстве недвижимости.

Как сообщается на сайте президента, 5 ноября на совещании с членами кабинета министров Владимир Путин поручил правительству к 15 декабря этого года разработать план действий по постепенному отказу от привлечения средств граждан при строительстве недвижимости. Привлечение денег граждан Путин призвал заместить другими формами финансирования при осуществлении строительства.

Эта реформа, как ожидается, должна завершиться через три года.

«Совместно с Банком России и АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" утвердить план мероприятий («дорожную карту») по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан», – говорится в поручении Владимира Путина.

В документе также сказано, что правительство должно изменить порядок контроля за финансовым состоянием застройщиков, занимающихся строительством недвижимости с привлечением средств граждан.