В Пушкинском музее откроются подземные галереи площадью в 5,7 га

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина собираются построить несколько подземных галерей.

Как пишет агентство «Москва», площадь новой территории должна составить 5,7 га. Планируется построить три галереи, которые соединят основное здание ГМИИ с депозитарно-реставрационным и выставочным центром, а также с Галереей старых мастеров и с Галереей искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков.

Сообщается, что градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) во главе с Сергеем Собяниным уже одобрила соответствующий проект.

Напомним, 30 ноября на 99-м году жизни скончалась президент Государственного музея имени Пушкина Ирина Антонова.