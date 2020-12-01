Коронавирус лишил жизни президента Пушкинского музея Ирину Антонову

Причиной смерти директора Пушкинского музея Ирины Антоновой стало сочетание коронавируса с заболеванием сердечно-сосудистой системы
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась 30 ноября на 99-м году жизни, пишет ТАСС.
Пресс-служба музея подтвердила, что причиной смерти стало сочетание сердечно-сосудистых проблем с коронавирусной инфекцией.
Ирину Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище, но церемония прощания пройдет в закрытом формате из-за пандемийных ограничений.
Могила культурного деятеля расположится, согласно ее желанию, рядом с могилами ее матери и мужа, пишет «РИА Новости».