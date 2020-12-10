Ассоциации энергосбытчиков призывают не продлевать льготы на оплату ЖКУ

На следующей неделе состоятся правительственные совещания, на которых обсудят продление моратория по штрафам из-за просрочки платежей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Льготные условия по оплате ЖКУ предлагают сделать всеобщими в связи с влиянием пандемии на платежеспособность населения.

Энергетики при этом не одобряют намерения правительства и настаивают, что в сфере ЖКХ так же, как и в любой социальной помощи, необходимо предоставлять льготные условия адресно, а не поголовно. Например, оказывать помощь людям старше 65 лет или тем, кто заболел коронавирусом.

Просьба не продлевать мораторий поступила в Минстрой и Минэнерго от Ассоциации региональных расчетных центров и Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.

В отраслевых ассоциациях отмечают, что из-за введения льготного режима ухудшилась платежная дисциплина. Предположительно, к концу года долги за тепло- и электроснабжение составят 30-50 миллиардов рублей. Отмечается, что резкое ухудшение в оплате ЖКУ случилось именно в период введения карантинных ограничений, в апреле.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в июле следующего года цены на ЖКУ в среднем по стране вырастут на 4%.