Справороссы предложили запретить строить по реновации дома выше 14 этажей

В Мосгордуме предложили запретить строительство жилых зданий выше 14 этажей в рамках программы реновации.

Соответствующий законопроект внес на рассмотрение московского заксобрания депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов. Документ опубликован на сайте столичного парламента.

В пояснительной записке говорится, что в 2017 году мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что строящиеся по реновации дома будут от шести до 14 этажей, а плотность застройки не превысит предусмотренную Генпланом. Несмотря на это в Северном Измайлове намечено строительство в рамках реновации домов высотой от 90 до 160 метров, а в Покровском-Стрешневе хотят возвести 77-этажное здание в 255 метров.

Автор инициативы предложил наделить жильцов домов, попавших под реновацию, правом отказаться от переезда в новые здания, высота которых составляет более 14 этажей.