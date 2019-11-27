Баннеры с обращением к Путину вывесили дольщики на фасады недостроя в ТиНАО

Утром 25 ноября дольщики 15-летнего недостроя ЖК «Воскресенское» в Новой Москве провели акцию с зажиганием сигнальных огней на крыше дома, пишут «Новые известия».

При этом на внешние фасады здания они вывесили 20-метровые баннеры, с одного из которых обращаются к президенту РФ, мэру Москвы и префекту ТиНАО с требованием отменить отсрочки по строительству их дома.

Демонстранты жалуются на баннерах, что за два года на бордюры в Москве было выделено 1,6 миллиарда, а их дома до сих пор не достроены.

ЖК «Воскресенское» в марте текущего года было внесено в перечень объектов, подлежащих достраиванию за счет столичного бюджета. Застройщик ЗАО «ТСК «Евро-Старт» был признан банкротом в 2014 году.

Ранее обманутые дольщики в Петербурге вселились в недострой ЖК «Щегловская усадьба». Некоторые из них заявили, что готовы начать голодовку, пока их объектом серьезно не займутся.