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Вселившиеся в недострой под Петербургом обманутые дольщики готовы к голодовке

Общество
15:37, 03 ноября 2019

Несколько семей из числа обманутых дольщиков жилого комплекса «Щегловская усадьба» под Петербургом заселились в недострой. Об их положении рассказывает портал «Настоящее время».

Всего без жилья остаются 400 семей, ставшие заложниками банкротства строительной компании «Навис». Их дом должны были сдать в эксплуатацию еще два года назад, однако лишь два месяца назад усилиями дольщиков удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве в отношении руководства компании «Навис».

Отмечается, что большинство семей приобретало недвижимость за счет государственных субсидий. При этом государство пока отказывается отвечать на вопрос о том, на что были потрачены выделенные деньги, например, из суммы материнского капитала.

Заселившиеся дольщики, приехав на строительный объект, первым делом начали закрывать окна и балконы в квартирах. Неохраняемые объекты постоянно использовали бездомные, а воры вытаскивали из квартир стройматериалы. При этом в начале года были выделены деньги на консервацию стройки и обеспечение ЖК охраной.

«Нас пугали органами опеки, полицией, что придут, нас всех тут разгонят и лишат родительских прав. Хотя мы здесь находимся как раз для того, чтобы защитить права наших детей», — передают журналисты слова одной из участниц процесса Анны Полянской.

В областном правительстве заявили, что планируется подписание соглашения о достройке, но из этой информации неясно, когда жители смогут окончательно завладеть своей недвижимостью.

Тем временем часть обманутых дольщиков заявляют, что готовы начать голодовку, пока их проблемой серьезно не займутся.

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