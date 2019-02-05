В Думе призвали скорректировать идею об отмене "поверочного рабства"

Депутат Госдумы Сергей Пахомов скептически отнесся к идее освободить россиян от обязанности проверять показания счетчиков.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Росстандарт совместно с профильными министерствами готовит законопроект, освобождающий россиян от обязанности следить за показателями бытовых приборов учета коммунальных ресурсов. Если поправки в закон примут, то жильцам останется лишь обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании. Ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку, заявил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов: «Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов в целом поддержал предложение о ликвидации «поверочного рабства», но предложил делать это с помощью автоматической передачи показаний. Он опасается, что не все граждане захотят пускать к себе домой представителей управляющей компании для установки счетчика. Из-за этого сбор средств по общедомовым нуждам будет неэффективным, считает парламентарий.

Он сказал, что счетчик является собственностью гражданина. Человек сам решает, какой прибор ему купить: «В случае, если это будут делать водоканальщики, возникнет вопрос: как это соотносится с антимонопольным законодательством и отразится ли это в тарифе. Удовольствие это не из дешевых», – цитирует Пахомова «Парламентская газета».