С россиян могут снять обязанность самим следить за показаниями счетчиков

Глава Росстандарта намерен избавить россиян от «поверочного рабства», отменив обязанность следить за счетчиками.

Как рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов в интервью «Российской газете», ведомство совместно с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития готовит законопроект, освобождающий россиян от обязанности следить за показателями бытовых приборов учета коммунальных ресурсов.

«Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены», — пояснил Абрамов.

По его словам, единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, — обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании.

Напомним, в 2018 году в правительстве обсуждалась идея обязать граждан установить «умные счетчики», автоматически собирающие и передающие сведения в коммунальную компанию.