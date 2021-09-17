Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:42

Многофункциональный пень. Как можно преобразить остатки спиленного дерева

Обновили сад и не знаете, что делать с увесистыми пеньками? Предлагаем несколько подсказок. Оказывается, из них получается неплохая мебель, декоративные панно, добротные экодорожки, мини-клумбы и даже «домик», где можно поселить грибницу.

# Гвоздь программы. Сжечь или отвезти пенечек на свалку всегда успеется. Давайте включим фантазию и представим, какую композицию он смог бы возглавить? Немного краски, садовая фигурка, несколько видов кустарничков вокруг и наш красавец засияет. Подарите ему соломенную шляпу и пусть он хитро выглядывает из своего укрытия. Если в нем можно сделать отверстие, то пень и сам может стать клумбой. Немного земли, семян и у него очень быстро появится роскошная цветущая шевелюра.

# А что если назначить наш пенек начальником грибного отдела? Сегодня повсеместно продаются пакетики с грибницами. Для нашего босса подойдут вешенка и опята. Пень вымачивается в воде 6-8 дней, далее в нем просверливается несколько отверстий глубиной 10 см. Поместите в них грибницу, а сверху закройте мхом. Пенек придется постоянно увлажнять и держать при температуре 16-20 градусов на протяжении 8-10 недель. После того, как появится пушистый налет, прикопайте пень в тени на 2/3 и ждите грибов. На третий год вешенка показывает максимальный урожай.

# Табуреты, столики, подставки для цветов — пень можно превратить в любую мебель. А если его распилить на «блинчики», то из них можно выложить чудесную дорожку в саду. Подготовьте место, разровняйте землю, присыпьте песком, разложите кругляши (обработанные от гниения однопроцентным раствором медного купороса) и утрамбуйте получившийся шедевр. Из напиленных кругляшей получаются подставки под горячее, подсвечники настенные панно. Верх пеньков можно покрыть люминесцентной краской и они будут светиться в темноте. А еще на срезе рисуют шахматную доску и тогда ваш сад автоматически превращается в место турниров. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 1 день назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 4 дня назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 6 дней назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 6 дней назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 1 неделю назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Деньги 1 час назад

Список богатейших людей планеты по версии Forbes вновь возглавил Илон Маск

Авто 4 часа назад

В центре Москвы появилась первая камера-шумомер; автомобилистов пока не штрафуют

Деньги 22 часа назад

Как отказать, если просят в долг

Авто 23 часа назад

Вячеслав Лысаков: «ГИБДД брал незаконные штрафы за среднюю скорость с 2013 года»

Деньги 5 дней назад

1,5 трлн за три года потратят на содержание властей. Дороже всех судьи и силовики

Авто 5 дней назад

В России перестали штрафовать водителей за нарушение средней скорости

Деньги 5 дней назад

Не индексация, а компенсация: сенатор прокомментировал решение повысить пенсию на 5,9%

Деньги 5 дней назад

Дима из Уралхима: кто претендует на покупку Тольяттиазота

Деньги 6 дней назад

ЦБ призывает банки усилить борьбу с мошенниками, действующими через банкоматы

Деньги 6 дней назад

"Выборы закончились, начались танцы на костях": в сети возмущаются повышением цен

Деньги 6 дней назад

За два года в Москве число вакансий выросло на 55%, а число резюме – на 1%

Деньги 1 неделю назад

Гречка дороже 100 рублей? Предотвращаем очередную гречневую панику, публикуя цены

Деньги 1 неделю назад

Не нашел, а украл. Подобрали на улице кошелек с деньгами? За это могут отправить в тюрьму

Технологии 1 неделю назад

FacePay заработала на всех станциях московского метро

Деньги 1 неделю назад

Банковские вклады: где сегодня выгоднее хранить деньги

Деньги 1 неделю назад

Глава ЦБ допускает дальнейший рост ставки. Понижать ее пока точно не будут

Технологии 1 неделю назад

Apple отключила в России функцию "Частный узел", скрывающую IP-адрес

Деньги 1 неделю назад

Всемирный банк откажется от выпуска рейтинга Doing Business из-за давления на составителей

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика