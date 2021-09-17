Многофункциональный пень. Как можно преобразить остатки спиленного дерева

# Гвоздь программы. Сжечь или отвезти пенечек на свалку всегда успеется. Давайте включим фантазию и представим, какую композицию он смог бы возглавить? Немного краски, садовая фигурка, несколько видов кустарничков вокруг и наш красавец засияет. Подарите ему соломенную шляпу и пусть он хитро выглядывает из своего укрытия. Если в нем можно сделать отверстие, то пень и сам может стать клумбой. Немного земли, семян и у него очень быстро появится роскошная цветущая шевелюра.

# А что если назначить наш пенек начальником грибного отдела? Сегодня повсеместно продаются пакетики с грибницами. Для нашего босса подойдут вешенка и опята. Пень вымачивается в воде 6-8 дней, далее в нем просверливается несколько отверстий глубиной 10 см. Поместите в них грибницу, а сверху закройте мхом. Пенек придется постоянно увлажнять и держать при температуре 16-20 градусов на протяжении 8-10 недель. После того, как появится пушистый налет, прикопайте пень в тени на 2/3 и ждите грибов. На третий год вешенка показывает максимальный урожай.

# Табуреты, столики, подставки для цветов — пень можно превратить в любую мебель. А если его распилить на «блинчики», то из них можно выложить чудесную дорожку в саду. Подготовьте место, разровняйте землю, присыпьте песком, разложите кругляши (обработанные от гниения однопроцентным раствором медного купороса) и утрамбуйте получившийся шедевр. Из напиленных кругляшей получаются подставки под горячее, подсвечники настенные панно. Верх пеньков можно покрыть люминесцентной краской и они будут светиться в темноте. А еще на срезе рисуют шахматную доску и тогда ваш сад автоматически превращается в место турниров.