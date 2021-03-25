Андрей Туманов рассказал, как лучше хранить заготовки

Россиян хотят наказывать за хранение банок с домашними консервами в подвалах дома. Людям, которые используют для хранения места общего пользования многоквартирного дома, грозит штраф в 3 000 рублей. Где хранить соления? – На вопрос Sobesednik.ru отвечает редактор «Ваши 6 соток» Андрей Туманов.

– Насчет этих штрафов – это очередной фейк. В принципе ничего нового. Всегда у нас пугают противопожарными мерами. Просто это такой пиар-ход, как продление «дачной амнистии», о продлении которой вякают каждый месяц все кому не лень, – рассуждает наш собеседник.

– Нет такого политика, который бы не продлил амнистию, но ни один политик не может объяснить, зачем это делать и вообще, что именно он хочет продлевать.

Так и с этим. Все эти технические противопожарные требования были еще в советской власти, другое дело, что бардак, никто за этим не следит. Основные опасения связаны с ящиками в коридорах для хранения, которые занимают черные лестницы и нарушают противопожарные требования.