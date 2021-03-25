Андрей Туманов рассказал, как лучше хранить заготовки
Пандемия показала, что наши люди оказались мудрее американцев
Россиян хотят наказывать за хранение банок с домашними консервами в подвалах дома. Людям, которые используют для хранения места общего пользования многоквартирного дома, грозит штраф в 3 000 рублей. Где хранить соления? – На вопрос Sobesednik.ru отвечает редактор «Ваши 6 соток» Андрей Туманов.
– Насчет этих штрафов – это очередной фейк. В принципе ничего нового. Всегда у нас пугают противопожарными мерами. Просто это такой пиар-ход, как продление «дачной амнистии», о продлении которой вякают каждый месяц все кому не лень, – рассуждает наш собеседник.
– Нет такого политика, который бы не продлил амнистию, но ни один политик не может объяснить, зачем это делать и вообще, что именно он хочет продлевать.
Так и с этим. Все эти технические противопожарные требования были еще в советской власти, другое дело, что бардак, никто за этим не следит. Основные опасения связаны с ящиками в коридорах для хранения, которые занимают черные лестницы и нарушают противопожарные требования.
70% наших погребов в гаражах
– Соления, если они нормально сделаны, можно хранить и в квартире, на полках, – продолжает Туманов. – На балконе они замерзнут. Лучше всего, это конечно, погреб. Потому что это объем, там пониженная температура, даже с нарушением технологии при пониженной температуре меньше шансов, что банка рванет. Другое дело, что 70% наших погребов в гаражах. А гаражи в городах у нас сейчас ломают, и люди лишаются погребов. Есть погреба в частном секторе, плюс дачи.
На случай ядерной войны
– У меня в квартире вообще нет никаких запасов, – признается Туманов. – Поехал на дачу, набрал картошки, морковки, из погреба взял несколько банок. Так что дача опять является спасительным кругом для большинства россиян. Там можно хранить заготовки. Хотя над русскими многие смеются, те же американцы: чтобы американец что-либо хранил - для него это какой-то космос: зачем хранить, когда пошел в магазин и купил все, что надо в любых количествах! Но пандемия показала, что наши люди оказались мудрее.
Когда я в 2020-м году завис в Америке, в Лос-Анджелесе опустели все магазины. Две недели был полный дефицит товаров – все разметали. Я был там таким консультантом по хранению, у меня спрашивали, как вы русские все храните, мы вот тоже хотим сохранять на запас, на всякий случай, вдруг пандемия продлится.
Так что в принципе сохранять надо, особенно в условиях нашей нестабильной экономики это мудро и правильно. Поменьше бояться этих вбросов. Через две недели про него уже никто не вспомнит, – заключил Андрей Туманов.
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Рубрика: Дом и дачка -> Дом и дачка