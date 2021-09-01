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Как сохранить урожай чеснока до весны: советует Андрей Туманов

Основное при выращивании чеснока – это оздоровление посадочного материала

Фото: Варвара Скворцова

Вот чеснок выкопали, высушили, обрезали хвостики и теперь перед садоводами встает вопрос: а как сохранить урожай до весны? Чтобы не усох, не подгнил...

– Он же засыхает или сгнивает не от старости, как правило, это либо гнили, либо какие-то болезни. Причем иногда даже задолго до начала хранения.

Хранение чеснока начинается задолго до его посадки.
- Андрей Туманов

Понимаете, чеснок – вегетативно размножаемая культура, поскольку мы обычно размножаем его дольками. А на чесноке, как на картошке и томатах много болезней, которые цепляются за эти культуры и передаются следующему поколению.

Поэтому основное при выращивании чеснока – это оздоровление посадочного материала.

Если вы сажаете оздоровленный посадочный материал, урожай у вас будет храниться дольше.

А оздоравливается он достаточно просто – у части растений (наиболее сильных) оставляйте стрелки на бульбочки. Из семян, которые в бульбочке, выращивайте однозубки, а уже они – самый лучший посадочный материал.

Главный совет: отбирайте лучшие формы чеснока, размножайте его через бульбочки – потому что достать сортовой чеснок сегодня практически практически невозможно. И не отбирайте чеснок на посадку из того,что продается в магазине. Сейчас 95%, наверное, чеснока, который продается в России, – это китайский чеснок.

Фото: Варвара Скворцова

Следующее. Чеснок надо вовремя выкопать. Что значит вовремя?

Если вы его выкапываете, когда он еще не начал распадаться на дольки, значит, это вовремя.

Как только верхушечка у чесночной луковки начинает раскрываться, – все, это значит, что на хранение такой чеснок не пойдет, его нужно перерабатывать. Так же, как и тот, которому вы при выкапывании нанесли какие-то ранки, скажем, корябнули лопатой.

Перерабатывайте, к примеру, на «огонек» – это очень вкусный соус из томатов и чеснока.

Но это все советы на следующий год. А сейчас-то что делать с урожаем?

– После того, как выкопали чеснок, его надо высушить. После сушки обрезаь хвостик (примерно на 10-15-см).

Корешки лучше не обрезать. Правда, есть такая народная мудрость (не знаю, какой тут биотехнологический секрет, но она реально работает) – опалить корешки на свечке или на слабеньком газу. По какой-то загадочной причине это здорово помогает хранению чеснока.

Фото: Варвара Скворцова

Все это сделали. Что дальше?

– А дальше выбирайте. Можно связать из чеснока косы. Если мы хвостик оставили, две чесночинки связываются ниточкой. Навязали таких пар чесночин, потом берем какую-то веревочку, вкруговую ее завязываем и перехлестываем ниточку вокруг круговой веревочки. В итоге получается коса. Издалека выглядит просто великолепно, красивый декоративный элемент. В таком виде чеснок будет очень неплохо храниться: потому что на кухне он продувается. Но, конечно, в косе на кухне он будет меньше храниться, нежели чем если бы его поместили в пониженную температуру.

Так что если вы во главу угла ставите задачу не столько красоты, сколько собственно хранения, лучше поместить его в холодильнике. И не просто положить туда, а сначала накидать чесночин в трехлировую стеклянную банку, и вот ее уже поставить в холодильник.

Еще лучше он у вас будет храниться, если вы засыпете его в этой банке крупной солью (не бойтесь, он не просолится). И совсем замечательно – если золой. В золе чеснок хранится идеально. Банку закрыть пластиковой крышкой, иногда открывать – проветривать, чтобы там влага не скапливалась.

Вот в таком виде он хранится великолепно.

Другое дело, если вы мешок чеснока вырастили, – едва ли вы сможете разместить весь урожай в трехлитровые банки. Вам придется либо косы вязать, либо мешки где-то подвешивать.

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