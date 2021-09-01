Как сохранить урожай чеснока до весны: советует Андрей Туманов

– Все это сделали. Что дальше?

– А дальше выбирайте. Можно связать из чеснока косы. Если мы хвостик оставили, две чесночинки связываются ниточкой. Навязали таких пар чесночин, потом берем какую-то веревочку, вкруговую ее завязываем и перехлестываем ниточку вокруг круговой веревочки. В итоге получается коса. Издалека выглядит просто великолепно, красивый декоративный элемент. В таком виде чеснок будет очень неплохо храниться: потому что на кухне он продувается. Но, конечно, в косе на кухне он будет меньше храниться, нежели чем если бы его поместили в пониженную температуру.

Так что если вы во главу угла ставите задачу не столько красоты, сколько собственно хранения, лучше поместить его в холодильнике. И не просто положить туда, а сначала накидать чесночин в трехлировую стеклянную банку, и вот ее уже поставить в холодильник.

Еще лучше он у вас будет храниться, если вы засыпете его в этой банке крупной солью (не бойтесь, он не просолится). И совсем замечательно – если золой. В золе чеснок хранится идеально. Банку закрыть пластиковой крышкой, иногда открывать – проветривать, чтобы там влага не скапливалась.

Вот в таком виде он хранится великолепно.

Другое дело, если вы мешок чеснока вырастили, – едва ли вы сможете разместить весь урожай в трехлитровые банки. Вам придется либо косы вязать, либо мешки где-то подвешивать.