Елена Проклова рекомендует квасить
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Любительница загородной жизни, известная большим опытом солений и варений со своего дачного участка артистка посоветовала нашим читателям не только рецепт, который может сохранить заготовки в комнатных условиях, но и место хранения банок в городской квартире
– Банки можно ставить под кровать, под диван, в шкаф – у кого что есть, – советует Sobesednik.ru Елена Проклова. – Это зависит от способа. Если вы это квасите – есть такой способ соления, то это можно хранить в домашних условиях. Есть масса рецептов, которые могут сохранить заготовки в комнатных условиях.
Рецепт от Прокловой
Сейчас самое время готовиться к зиме – солить огурцы и грибы, варить варенья и компоты, квасить капусту, консервировать салаты. В свои варенья Проклова добавляет коричневый сахар – он полезнее белого, потому что не рафинированный, не подвергшийся химической обработке...
– А вот компоты я совсем не люблю, в них один сахар и никакой пользы, – призналась актриса и поделилась своим советом, как правильно сделать заготовки на зиму.
– При консервации использую яблочный уксус или кислые соки, в них я уверена, – говорит Проклова. – Но обычно в консервированные овощи хозяйки добавляют слишком много соли, уксуса и перца, а после долгой обработки в них не остается никаких витаминов. В маринованных продуктах тоже нет ничего хорошего, один вред.
– Лучший способ сохранить витамины – это заквашивание под прессом в больших кастрюлях или бочках, – уверяет Проклова. – Это ещё и самый древний способ обработки овощей!
Молочнокислые бактерии, которые образуются при квашении, не только оберегают заготовки от порчи, но и являются лекарством для кишечника – благотворно влияют на желудочно-кишечную флору. Квашеную капусту можно есть без ограничений, и она поможет вашему организму сопротивляться вирусам, поскольку богата витамином C.
По тому же принципу, как и капусту, можно солить огурцы, помидоры, свёклу, морковку, кабачки, заготавливать мочёные грибы, яблоки, виноград. Добавляете в них специи, соль, сверху кладёте гнёт, они дают рассол, квасятся. А потом убираете на хранение в холодное (+3...+5°С – оптимальная температура) и тёмное место, в погреб или подвал... Вот только такие заготовки хранятся недолго – всего месяца четыре-пять, а потом перекисают, теряют вкусовые качества, – предупреждает Елена Проклова.
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