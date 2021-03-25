Елена Проклова рекомендует квасить

Рецепт от Прокловой

Сейчас самое время готовиться к зиме – солить огурцы и грибы, варить варенья и компоты, квасить капусту, консервировать салаты. В свои варенья Проклова добавляет коричневый сахар – он полезнее белого, потому что не рафинированный, не подвергшийся химической обработке...

– А вот компоты я совсем не люблю, в них один сахар и никакой пользы, – призналась актриса и поделилась своим советом, как правильно сделать заготовки на зиму.

– При консервации использую яблочный уксус или кислые соки, в них я уверена, – говорит Проклова. – Но обычно в консервированные овощи хозяйки добавляют слишком много соли, уксуса и перца, а после долгой обработки в них не остается никаких витаминов. В маринованных продуктах тоже нет ничего хорошего, один вред.

– Лучший способ сохранить витамины – это заквашивание под прессом в больших кастрюлях или бочках, – уверяет Проклова. – Это ещё и самый древний способ обработки овощей!

Молочнокислые бактерии, которые образуются при квашении, не только оберегают заготовки от порчи, но и являются лекарством для кишечника – благотворно влияют на желудочно-кишечную флору. Квашеную капусту можно есть без ограничений, и она поможет вашему организму сопротивляться вирусам, поскольку богата витамином C.

По тому же принципу, как и капусту, можно солить огурцы, помидоры, свёклу, морковку, кабачки, заготавливать мочёные грибы, яблоки, виноград. Добавляете в них специи, соль, сверху кладёте гнёт, они дают рассол, квасятся. А потом убираете на хранение в холодное (+3...+5°С – оптимальная температура) и тёмное место, в погреб или подвал... Вот только такие заготовки хранятся недолго – всего месяца четыре-пять, а потом перекисают, теряют вкусовые качества, – предупреждает Елена Проклова.