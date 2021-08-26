Андрей Туманов: Откуда у помидоров раны?

-Никто их не поранил. Я посмотрел – это просто треснутые помидоры. Давайте немножко разберемся, почему они треснули. Пнричин может быть множество (это как с головной болью).

Но прежде всего, это нарушение агротехники. Начнем с минерального питания. Помидоры очень фосфоролюбивые растения. И если вы не обеспечили их нормальным фосфорным питанием, чаще всего томаты у вас будут трескаться. Поэтому, когда опытные огородники сажают томаты, они обязательно в лунку вносят хотя бы полгорсточки двойного суперфосфата.

Но не суперфосфатом единым жив помидор. Если вы перекормили его азотным удобрением, это тоже может спровоцировать растрескивание томатов.

Идем дальше. Сорта. Есть сорта с толстой кожицей, а есть с тонкой. Как правило, с тонкой кожицей - это десертные томаты для салатика, чтобы кожицу практически не ощущать. А вот толстокожие томаты – в основном для консервирования. Естественно, чем более тонкокожие томаты у вас посажены, тем они будут более склонны к растрескиванию.

Поэтому если уж сажаете томаты, сажайте разнообразные, чтобы не получилось, что вы чего-то не доложили и у вас все потрескалось, потому что вы посадили тонкокожий сорт.

Следующее. Температура. Если было очень жарко – как правило, это касается теплиц, да еще когда их не проветривать – уехали на неделю в город, на улице жара в 35 градусов, а в теплице вообще далеко за 50 – это тоже может спровоцировать растрескивание томатов.

Но чаще всего это комплекс причин. И не забудьте в следующий сезон при посадке томатов положить хотя бы полгорсточки суперфосфатику, либо комплексные удобрения, которые содержат азот, фосфор, калий. И не перекармливайте ваш томат навозом. И, конечно, сажайте разные сорта. А если в теплице выращиваете, проветривайте ее, не допускайте, чтобы томаты переносили парилку там за 50 градусов.