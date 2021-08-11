Как вылечить грушу, если она заболела галловым клещем. Советы Андрея Туманова

– И что же делать?

– Если пораженных листьев мало (буквально 20-30), их можно просто оборвать. Слушайте, мы садоводы-любители, у нас тракторов и комбайнов нет, берешь это просто все и срываешь ручками. Для того садовод-любитель имеет глаза и лупу в кармане, чтобы увидеть начало любой болезни, и начало пришествия любого вредителя. А то все спохватываются только когда уже все съели, все уже сгорело…

– Оборвал и все в порядке? Или все-таки лучше чем-то опрыскать дерево? И когда это правильнее сделать?

– Так вот, с грушевым галловым клещем вы сейчас ничего не сделаете. Он же живет внутри листовой пластины, как и минирующая моль. И вы его ничем не достанете. Если он уже внедрился в лист, то как вы его достанете?

Если вы хотите с клещом галловым бороться всерьез, вам нужно дождаться фенофазы, когда вы его можете достать – когда он начинает внедряться в лис. Это примерно фенофаза распускания листочков, выход бутонов – вот в это время клещ обычно и приходит.

– А чем опрыскивать?

– Конечно, если вы полезете в интернет, обнаружите там массу советов: и йодом попрыскать, и календулой, и еще черт знает чем. Очень бойтесь интернета, потому что там громадное количество советов не то что не проверенных, а очень много откровенной шизофрении. Люди что-то лепят просто от фонаря или что-то продают и вам втюхивают.

– Так чего же на самом деле боится галловый клещ?

– Против клещей есть специальная группа препаратов, так называемые акарициды. Можно применить пестициды – есть так называемые инсектоакарициды, то есть, препараты, которые действуют и против насекомых, и против клещей. Просто инсектицидами бороться с ним не получится: большинство инсектицидов на него не действуют.

– А что будет, если ничем не прыскать?

– Груша принесет не так много урожая, как могла бы. Вот у меня груша, с нее я получаю примерно тонну плодов. Она летняя и как минимум две трети урожая у меня не доходит до стола, а выбрасывается, сгнивает, осами съедается, закапывается. Ну, что, я буду из-за каких-то там двух десятков килограммов весной ее опрыскивать? Да гори оно синим пламенем. Пусть уж лучше будет меньше груш. Так что я к клещу не притрагиваюсь.

И я не буду увеличивать урожайность своей груши до тех пор, пока у меня не начнут родственники приезжать и сами собирать плоды. И вы тоже смотрите: нужно ли вам увеличивать урожайность или нет.