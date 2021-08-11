Как вылечить грушу, если она заболела галловым клещем. Советы Андрея Туманова
Самый главный вопрос - нужно ли вообще лечить больное дерево?
Урожай груш выдался на славу в этом году. Но вот некоторые листики почему-то сворачиваются, сохнут, а иные – все в черных волдыриках… Чем болеет дерево и как ему помочь, советует известный садовод Андрей Туманов
– Что случилось с грушей? Отчего она чахнет?
– Это так называемый грушевый галловый клещ, не самый страшный вредитель. Хотя он, безусловно, ослабляет растение – любой вредитель его ослабляет (как в экономике государства, так и в саду). Но некоторых вредителей при их небольшом количестве можно и потерпеть. Потому что иногда массированная борьба с вредителем перекрывает издержки, которые вы получаете от его вреда.
– Помимо вянущих листочков есть еще и черные точечки на листьях...
– Это как раз и есть галловый клещ. Сначала на листочке происходит образование галлов. Галлы – это такие маленькие волдырики. После того, как появились волдырики, начинают образовываться некрозные (мертвые) точки. И потом лист начинает вянуть.
– И что же делать?
– Если пораженных листьев мало (буквально 20-30), их можно просто оборвать. Слушайте, мы садоводы-любители, у нас тракторов и комбайнов нет, берешь это просто все и срываешь ручками. Для того садовод-любитель имеет глаза и лупу в кармане, чтобы увидеть начало любой болезни, и начало пришествия любого вредителя. А то все спохватываются только когда уже все съели, все уже сгорело…
– Оборвал и все в порядке? Или все-таки лучше чем-то опрыскать дерево? И когда это правильнее сделать?
– Так вот, с грушевым галловым клещем вы сейчас ничего не сделаете. Он же живет внутри листовой пластины, как и минирующая моль. И вы его ничем не достанете. Если он уже внедрился в лист, то как вы его достанете?
Если вы хотите с клещом галловым бороться всерьез, вам нужно дождаться фенофазы, когда вы его можете достать – когда он начинает внедряться в лис. Это примерно фенофаза распускания листочков, выход бутонов – вот в это время клещ обычно и приходит.
– А чем опрыскивать?
– Конечно, если вы полезете в интернет, обнаружите там массу советов: и йодом попрыскать, и календулой, и еще черт знает чем. Очень бойтесь интернета, потому что там громадное количество советов не то что не проверенных, а очень много откровенной шизофрении. Люди что-то лепят просто от фонаря или что-то продают и вам втюхивают.
– Так чего же на самом деле боится галловый клещ?
– Против клещей есть специальная группа препаратов, так называемые акарициды. Можно применить пестициды – есть так называемые инсектоакарициды, то есть, препараты, которые действуют и против насекомых, и против клещей. Просто инсектицидами бороться с ним не получится: большинство инсектицидов на него не действуют.
– А что будет, если ничем не прыскать?
– Груша принесет не так много урожая, как могла бы. Вот у меня груша, с нее я получаю примерно тонну плодов. Она летняя и как минимум две трети урожая у меня не доходит до стола, а выбрасывается, сгнивает, осами съедается, закапывается. Ну, что, я буду из-за каких-то там двух десятков килограммов весной ее опрыскивать? Да гори оно синим пламенем. Пусть уж лучше будет меньше груш. Так что я к клещу не притрагиваюсь.
И я не буду увеличивать урожайность своей груши до тех пор, пока у меня не начнут родственники приезжать и сами собирать плоды. И вы тоже смотрите: нужно ли вам увеличивать урожайность или нет.
– Вы упомянули, что галловый клещ зимует не на груше… А где?
– У большинства вредителей есть промежуточные хозяева. Для груши нежелательное соседство – обычная красноплодная рябина. Если у вас растут груши на участке и на вашем же участке (или на участке соседей) растут красноплодные рябины, ваша груша обязательно будет болеть грушевым галловым клещом.
Потому что зимует грушевый галловый клещ как раз на красноплодной рябине. Убирайте рябину, а если это не ваше дерево, то по весне (по выходу с зимовки) опрыскивайте красноплодную рябину ваших соседей.
– Какое расстояние между грушей и рябиной безопасное?
– Тут нельзя сказать, какое опасное или неопасное. Главное, откуда ветер дует. Может случиться так, что ветер дует с вашей груши на рябину и как раз рябина будет страдать от вашей груши.
Но соблюсти пространственную изоляцию, конечно, надо. Думаю, 50 метров – нормальная дистанция. Давайте сойдемся на 50 метрах, потому что в научной литературе я точных данных не находил, но по практике, знаю: 50 метров сразу резко уменьшает количество грушевого галлового клеща. Я просто смотрю по соседям.
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