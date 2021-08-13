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Готовим клубнику к урожаю будущего года: советы от Андрея Туманова

Речь об обычной садовой землянике, не ремонтантной. Надо ли заниматься растением после сбора последних ягод, и что именно делать? Советует известный садовод

Фото: Родион Нестеров

Об уходе за клубникой можно забыть до следующей весны?

– Кто считает, что после окончания плодоношения можно не заниматься каким-то растением, тот на следующий год гарантированно не получит нормальный урожай.

Жизнь на земляничной плантации продолжается, несмотря на отсутствие ягод: листья продолжают жить, вегетировать, идут усы, укореняются розеточки, растут сорняки… Хотя бы раз в неделю, в крайнем случае раз в 2 недели, надо проходить по земляничной плантации.

Фото: Варвара Скворцова

Что значит «проходить»?

– Хотя бы порыхлить. Убрать сорняки, посмотреть, что с усами…

А что с усами? Отбирать для пересадки?

– Конечно. Если усы гарантированно от сорта, который мне нужен, я либо устанавливаю пластиковые баночки, прикапываю, засыпаю их землей и укореняю туда выбранный усик. Чтобы потом вынуть баночку и уже укорененный усик осторожненько пересадить, не теребя корневую систему. Либо просто оставляю ус на месте, но чаще всего замечаю его палочкой.

Фото: Варвара Скворцова
Сильный ус, который можно и отметить на пересадку...

А почему вы сделали акцент на «если ус от сорта, который мне нужен»?

– Дело в том, что на земляничной плантации очень легко запутаться в сортах, особенно если у вас их много. Они же из ряда в ряд перескакивают, да еще, если плантация старая, появляются сеянцы – просто ягодка упала, и вырос кустик клубники.

Чем плохо, если кустик вырастет из ягодки? Продают же семена ремонтантной клубники...

– Сеянцы наглые и малоплодоносные. Сеянец будет давать много усов, много листьев и практически не давать ягод. И в конце концов всю вашу плантацию задушит. Поэтому тщательно оберегайте ее от сеянцев.

Как часто надо менять плантацию клубники?

– Старайтесь не держать ее больше 4 лет. А еще лучше – пусть у вас будут «шагающие» грядки: первого, второго, третьего, четвертого года.

Удобрять надо?

– Конечно. По весне и в первой половине лета можно и карбомиду дать, и нитрофоски, если из минеральных удобрений. Во второй половине лета – если я вижу, что не хватает, допустим, калия, подсыпаю чуть-чуть золы. Если не хватает фосфора, то – двойной суперфосфат. Либо компост. Очень хорошо подсыпать компост просто в междурядья.

Вы за грядки или за плоскую плантацию?

– Ну, как выращивать садовую землянику, наверное, это отдельный разговор. Можно выращивать на обычной земле, а можно на высоких грядках. Высокая грядка быстро прогревается. Высокая грядка используется еще и для того, чтобы переработать, допустим, какой-то гумус, вернее, растительные остатки. С высокой грядкой удобно работать и с нее, как правило, урожай получается больше. Но у нее есть свои недостатки.

Фото: Варвара Скворцова

Удобрять надо?

– Конечно. По весне и в первой половине лета можно и карбомиду дать, и нитрофоски, если из минеральных удобрений. Во второй половине лета – если я вижу, что не хватает, допустим, калия, подсыпаю чуть-чуть золы. Если не хватает фосфора, то – двойной суперфосфат. Либо компост. Очень хорошо подсыпать компост просто в междурядья.

Вы за грядки или за плоскую плантацию?

– Ну, как выращивать садовую землянику, наверное, это отдельный разговор. Можно выращивать на обычной земле, а можно на высоких грядках. Высокая грядка быстро прогревается. Высокая грядка используется еще и для того, чтобы переработать, допустим, какой-то гумус, вернее, растительные остатки. С высокой грядкой удобно работать и с нее, как правило, урожай получается больше. Но у нее есть свои недостатки.

Многие сейчас советуют покрывать грядки мульчирующей пленкой. Как вы к этому относитесь?

– Действительно, для защиты садовой земляники иногда используют мульчирующие пленки, либо нетканый материал черный мульчирующий. А так же растительные мульчи – хвою, например, сосновую используют. И даже кору сосновую.

Есть любители этого и наоборот, есть люди, которые говорят, что много противопоказаний: как правило, в виде муравьев.

Но зато любая мульча помогает сохранить урожай. Скажем, меньше будет серой гнили. Потому что серая гниль приходит, когда сыро и когда ягода лежит на земле. А если есть какая-то мульча и ягода на чем-то лежит, значит, по крайней мере, она сохранится. Ну и плюс, представьте, вот в такую погоду, как сейчас, если вы не поливаете садовую землянику, то она вообще, наверное, сгорела. Если же она была мульчирована, то еще держится. А уж если она мульчирована и вы ее поливаете, то на следующий год точно можно ожидать хороший урожай.

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