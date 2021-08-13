Готовим клубнику к урожаю будущего года: советы от Андрея Туманова

– Удобрять надо?

– Конечно. По весне и в первой половине лета можно и карбомиду дать, и нитрофоски, если из минеральных удобрений. Во второй половине лета – если я вижу, что не хватает, допустим, калия, подсыпаю чуть-чуть золы. Если не хватает фосфора, то – двойной суперфосфат. Либо компост. Очень хорошо подсыпать компост просто в междурядья.

– Вы за грядки или за плоскую плантацию?

– Ну, как выращивать садовую землянику, наверное, это отдельный разговор. Можно выращивать на обычной земле, а можно на высоких грядках. Высокая грядка быстро прогревается. Высокая грядка используется еще и для того, чтобы переработать, допустим, какой-то гумус, вернее, растительные остатки. С высокой грядкой удобно работать и с нее, как правило, урожай получается больше. Но у нее есть свои недостатки.

– Многие сейчас советуют покрывать грядки мульчирующей пленкой. Как вы к этому относитесь?

– Действительно, для защиты садовой земляники иногда используют мульчирующие пленки, либо нетканый материал черный мульчирующий. А так же растительные мульчи – хвою, например, сосновую используют. И даже кору сосновую.

Есть любители этого и наоборот, есть люди, которые говорят, что много противопоказаний: как правило, в виде муравьев.

Но зато любая мульча помогает сохранить урожай. Скажем, меньше будет серой гнили. Потому что серая гниль приходит, когда сыро и когда ягода лежит на земле. А если есть какая-то мульча и ягода на чем-то лежит, значит, по крайней мере, она сохранится. Ну и плюс, представьте, вот в такую погоду, как сейчас, если вы не поливаете садовую землянику, то она вообще, наверное, сгорела. Если же она была мульчирована, то еще держится. А уж если она мульчирована и вы ее поливаете, то на следующий год точно можно ожидать хороший урожай.