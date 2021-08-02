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Минирующая моль – чего боится вишня. Советы от Андрея Туманова

Что делать, если листья желтеют посреди лета, и на них появляются "узоры"? (Спойлер: иногда некоторого вредителя стоит перетерпеть)

Чего только не попадается на деревьях в саду. Вот, оказывается, на вишне может жить минирующая моль. Как с ней бороться, объясняет известный садовод Андрей Туманов.

– Я посылала вам фотографии тех болезней, которые сейчас почему-то поразили вишню в нашем саду. Урожай в этом году вишни был. Что удивительно, потому что несколько лет ее фактически не было. Деревья ухоженные. Но появляются желтые листья, на них – узоры… Потом приглядишься, и обнаружишь – такие же есть и на зеленых листочках. Что это такое? Как с этим бороться?

– Это не очень хороший вредитель под названием минирующая моль. Минирующие моли бывают разные. То есть, пролетает бабочка, откладывает яичко в листочек и гусеница внутри него продвигается – рисунок на листе это как раз ее ход. И когда лист такой желтоватый опадает, бороться там уже не с кем, потому как гусеница повзрослела и бабочка из нее вылетела.

Поэтому такие листья в принципе и уничтожать-то не надо.

Есть способы избавиться от этой моли?

– К сожалению, это проблема. В любительском саду вряд ли вы найдете какое-то решение: вы же узнаете о проблеме уже тогда, когда гусеница живет внутри листовой пластины, и оттуда ее уже не достать. Иногда некоторого вредителя стоит перетерпеть.

И что, в следующем году минирующей моли не будет?

– Некоторые вредители чаще появляются в так называемой эпифитотийные годы – бывают годы, когда определенный вредитель размножается в большом количестве (эпифитотия – массовое заболевание растений – Прим. Sobesednik.ru). Скажем, с той же молью это бывает достаточно редко, раз в 5-7 лет. Вот в этот год перетерпите. Да и делать-то, повторю, уже в принципе нечего, уже все произошло. Так что можете поплакать над своими вишнями и обратиться лучше все-таки к профилактике от монилиоза.

Монилиоз – это гораздо более опасная болезнь. Дерево заражается им во время цветения – это грибная болезнь. И начинают усыхать сначала плодоножки, потом веточки.

Есть спасение?

– Просто следите за тем, чтобы вишня была ухожена. Чтобы на ней не было усыхающих ветвей: санитарная обрезка должна быть сделана максимально хорошо. Санитарную обрезку можно делать сейчас, а вот формирующую – весной.

Фото: Елена скворцова

Почему важна формирующая обрезка? Она помогает деревьям самим бороться и с тем же монилиозом, и с кокомикозом (еще одна болезнь вишен), и с минирующей молью. Ведь практически все вредители и болезни больше размножаются и больше наносят ущерба там, где густо. Поэтому пусть у вас каждый листик солнышком освещается и ветром продувается. Вот на это обратите внимание.

Кроме того, помните: каждая культура лучше сопротивляется вредителям и болезням, если она правильно ухожена, если вы соблюдали агротехнику, вовремя подкармливали, поливали и, если уж проводили какие-то защитные мероприятия, то делали это вместе с соседями. А не так – я сегодня опрыскиваю, завтра подкармливаю, а послезавтра это делают мои соседи делают.

Как-то можно понять: заразили весной твое дерево вредители, или пронесло?

– Ну и если вы все-таки сможете уловить начало какой-то болезни… Вот, к примеру, монилиоз… Там все явно видно: начинает цветочек вянуть и плодоножка сохнуть – значит, все, это уже монилиоз пошел. Но некоторые дожидаются, пока там полветки отсохнет. Хотя можно было просто больную почку вырезать до здоровой ткани, и эту проблему если не решить, то остановить ее продвижение.

– Так же и с минирующей молью. Впрочем, к сожалению, в любительских садах так и не нашли какой-то эффективной формулы борьбы с минирующей молью. В промышленных нашли, а в любительских – нет.

Но данный вредитель наносит, на мой взгляд, все же не очень большой ущерб. Тем более, сейчас все-таки вторая половина лета и в принципе урожай уже собран и бОльшая часть листьев у вишен остаются зелеными. А это хорошо.

Фото: Елена Скворцова
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