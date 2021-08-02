Минирующая моль – чего боится вишня. Советы от Андрея Туманова

Чего только не попадается на деревьях в саду. Вот, оказывается, на вишне может жить минирующая моль. Как с ней бороться, объясняет известный садовод Андрей Туманов.

– Я посылала вам фотографии тех болезней, которые сейчас почему-то поразили вишню в нашем саду. Урожай в этом году вишни был. Что удивительно, потому что несколько лет ее фактически не было. Деревья ухоженные. Но появляются желтые листья, на них – узоры… Потом приглядишься, и обнаружишь – такие же есть и на зеленых листочках. Что это такое? Как с этим бороться?

– Это не очень хороший вредитель под названием минирующая моль. Минирующие моли бывают разные. То есть, пролетает бабочка, откладывает яичко в листочек и гусеница внутри него продвигается – рисунок на листе это как раз ее ход. И когда лист такой желтоватый опадает, бороться там уже не с кем, потому как гусеница повзрослела и бабочка из нее вылетела.

Поэтому такие листья в принципе и уничтожать-то не надо.