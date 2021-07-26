Эксперт рассказал россиянам, как улучшить сотовую связь на даче
Для усиления сигнала используют репитеры, увеличивающие его дальность, а также USB-модемы с выносной уличной антенной
Для того чтобы в загородном доме улучшить сигнал на телефоне или ноутбуке, можно использовать специальные репитеры, которые увеличивают дальность сигнала, а также USB-модемы с выносной уличной антенной. Об этом сообщил агентству «Прайм» директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
Как рассказал специалист, для улучшения качества сотовой связи и интернета необходимо определиться с конкретным оператором в вашем регионе, попробовать несколько и определить, какой из них будет лучше работать в вашей местности.
По его словам, на уровень сигнала влияет удаленность от станции оператора, а также географические параметры, то есть равнины и долины, которые меняют расстояние возможного сигнала.
Он советует улучшить сигнал с помощью репитеров, которые устанавливаются на фасадах и на окнах домов. «Эти устройства увеличивают сигнал, которого недостаточно в простом смартфоне либо на ноутбуке, и вы получаете гораздо более хороший вариант использования сигнала», – пояснил он и добавил, что чем выше здание на которое он будет установлен, тем сильнее будет распространяться сигнал.
Кусков также рекомендуют использовать USB-модемы с выносной уличной антенной. «В самом плохом случае, когда отсутствуют все операторы, можно использовать спутниковый интернет, который сейчас стал достаточно приемлемым по цене», – заключил он.
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