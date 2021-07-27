Андрей Туманов: Выбросить яблоки жаль, а есть еще рано...
Что делать с таким урожаем? Советы дает известный садовод
Люди говорят, что те яблоки, которые осыпались со сломанных веток, еще неспелые, тем не менее, уже вроде как приличные по размеру и их жаль выбрасывать.
Можно ли из них какой-то сидр делать или что-то такое? Сок или сушить еще рано. А что с ними делать? Просто закопать?
– Почему закопать? - удивляется специалист по саду Андрей Туманов. - В принципе, любое яблоко, даже ставшее чуть побольше завязи, можно использовать. То есть, конечно, сока там вы много не наберете, да и сок будет такой ядовитый: там кислот много, сахаров там еще не набралось.
- Но использовать такие плоды можно на те же сухофрукты: эту мелочь можно прекрасно сушить и потом использовать в качестве наполнителей для компотов. Либо закрывайте в банки, делайте купажи.
Что у нас там сейчас идет? Допустим, ирга заканчивается. О, отлично. К яблокам кинули ирги, получится у вас такой гранатовый по цвету компот с яблоками. И кислота яблок компенсирует отсутствие в ирге кислоты, а ее сладость компенсирует отстутствие таковой в яблоках. Такие яблочно-ирговые компоты получаются очень даже хорошо.
В общем, если не лень, можно все переработать. В крестьянских хозяйствах ничего не пропадало, все шло в дело. В крайнем случае, если не на стол людям, то хотя бы поросятам.
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