Андрей Туманов: Выбросить яблоки жаль, а есть еще рано...

Люди говорят, что те яблоки, которые осыпались со сломанных веток, еще неспелые, тем не менее, уже вроде как приличные по размеру и их жаль выбрасывать.

Можно ли из них какой-то сидр делать или что-то такое? Сок или сушить еще рано. А что с ними делать? Просто закопать?

– Почему закопать? - удивляется специалист по саду Андрей Туманов. - В принципе, любое яблоко, даже ставшее чуть побольше завязи, можно использовать. То есть, конечно, сока там вы много не наберете, да и сок будет такой ядовитый: там кислот много, сахаров там еще не набралось.