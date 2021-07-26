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Андрей Туманов: Как бороться с медведкой с помощью навоза.

Часто беда картошки не столько колорадский жук, сколько медведка. В последнее время она стала просто бичом многих хозяйств. Что с ней делать? Известный садовод поделится с Sobesednik.ru советами, как избавиться от медведки на своём участке.

– Главное, – советует садовод Андрей Туманов не занесите медведку на свой участок. А заносится она, как правило, со свежим навозом.

Медведка уходит на зимовку в места, где заскладирован навоз: ведь он перегорает, и там тепло. Так что будьте осторожны: если, допустим, вам привезли зимой навоз и он рассыпчатый, лучше его раскидать, чтобы он промерз, и устроившаяся там на зимовку медведка сдохла.

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Фото: @Pixabay

Но если уж случилось, есть и народные, и химические способы, как можно победить медведку.

Народный способ такой. Роете яму и туда – на глубину примерно 1,5 метра – закладываете свежй навоз. Не бойтесь, он не пропадет, все равно вы его потом используете. И все медведки, которые находятся на участке в радиусе 30-40 метров, сползутся зимовать именно в эту яму со свежим навозом, которую вы приготовили им. А когда станет холодно, эту яму надо будет разрыть (если земля промерзла, то навоз-то промерзает последним). Таким образом, по мере вынимания навоза вы будете уничтожать медведку. Да она и сама замерзнет.

Плюс есть химические препараты, которые помогают от медведки – типа Медветокса. Покупаете препарат и действуете по инструкции.

В сети гуляет множество советов. Некоторые из них откровенно странные...

– Не верьте разным глупостям, которые распространяет интернет!

Например, такая шикарная глупость разошлась миллионными тиражами: мужик придумал гениальную лапшу и так искренне рассказывал, что ему все поверили и начали испытывать. А говорил он вот что. Якобы медведка очень любит скорлупу от яиц, потому что у нее панцирь хитинистый и ей нужен кальций в большом количестве. И если ей дать скорлупы покушать, она просто на нее набрасывается и с жадностью поглощает. А поскольку скорлупа остренькая, то желудок у медведки изнутри режется, и она умирает.

И он показывал, как эту скорлупу рассыпать, а потом демонстрировал дохлых медведок... По-моему, года три народ сыпал скорлупу и пытался воплотить этот способ в жизнь. Потом уж наконец и ученые заявили: либо этот человек надо всеми посмеялся, либо просто глупость какая-то…

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