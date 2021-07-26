Андрей Туманов: Как бороться с медведкой с помощью навоза.

Но если уж случилось, есть и народные, и химические способы, как можно победить медведку.

Народный способ такой. Роете яму и туда – на глубину примерно 1,5 метра – закладываете свежй навоз. Не бойтесь, он не пропадет, все равно вы его потом используете. И все медведки, которые находятся на участке в радиусе 30-40 метров, сползутся зимовать именно в эту яму со свежим навозом, которую вы приготовили им. А когда станет холодно, эту яму надо будет разрыть (если земля промерзла, то навоз-то промерзает последним). Таким образом, по мере вынимания навоза вы будете уничтожать медведку. Да она и сама замерзнет.

Плюс есть химические препараты, которые помогают от медведки – типа Медветокса. Покупаете препарат и действуете по инструкции.