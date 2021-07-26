Андрей Туманов: Большой урожай на яблоне – к пустому следующему году

– Яблоня, в отличие от других культур, не доверяет нашей погоде и на всякий случай старается сформировать побольше плодовых почек: мало ли там заморозки, вредители, цветоед и т. д., – объясняет специалист по садоводству Андрей Туманов. – А плодами становятся всего 5-7% от сформированных ею почек, все остальное – стратегический запас.

Формирование цветочных почек этого года проходит предыдущим летом. Не когда у вас яблоня зацветает весной, а именно предыдущим. Если плодовые почки были сформированы, значит, яблоня зацветет. Не сформированы – значит, не зацветет.

И вот представьте, у вас в предыдущем году был хороший урожай, дерево не было обременено плодами, вы его хорошо подкармливали, ухаживали за ним, солнышка было много – в общем, все нормально.