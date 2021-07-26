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Андрей Туманов: Большой урожай на яблоне – к пустому следующему году

Как получать урожай без перерыва на год и проблем для дерева, рассказывает известный садовод

Фото: предоставлено Андреем Тумановым

– Яблоня, в отличие от других культур, не доверяет нашей погоде и на всякий случай старается сформировать побольше плодовых почек: мало ли там заморозки, вредители, цветоед и т. д., – объясняет специалист по садоводству Андрей Туманов. – А плодами становятся всего 5-7% от сформированных ею почек, все остальное – стратегический запас.

Формирование цветочных почек этого года проходит предыдущим летом. Не когда у вас яблоня зацветает весной, а именно предыдущим. Если плодовые почки были сформированы, значит, яблоня зацветет. Не сформированы – значит, не зацветет.

И вот представьте, у вас в предыдущем году был хороший урожай, дерево не было обременено плодами, вы его хорошо подкармливали, ухаживали за ним, солнышка было много – в общем, все нормально.

Фото: Global Look Press

И яблонька постаралась по максимуму сформировать плодовые почки. И на следующий год зацвела по полной программе. То есть, дереву этого не надо, но оно все равно все в цвету (потому что почки сформированы), и тратит колоссальное количество энергии на распускание цветов, на завязи, которые все равно сбросит и которые не станут яблоками.

Есть такой подзабытый агроприем, как помочь в этом случае яблоне. Называется формовка завязей на яблоне – лишние завязи просто выщипывают. Иногда этому процессу помогают даже некоторые вредители, например, цветоед – он частично убирает лишние цветы лишние (если поражение дерева весной цветоедом не больше 20-30%, что редко бывает, впрочем).

Фото: Global Look Press

А как же понять – завязала она почки на следующий год, или не завязала? И много завязали, или нормальное количество.

– Это могут только очень опытные садоводы.

Самое главное для того, чтобы они завязались, – во-первых, чтобы яблоня не была перегружена плодами. То есть, либо вы весной убираете лишние цветы и даже бутоны, а потом завязи, либо вот сейчас обтрясаете лишнее. То есть, это какое-то снижение нагрузки.

Фото: Алевтина Кошелева
Если бы на этой яблоньке вовремя стрясли лишние плоды, она бы не сломалась

Плюс нормальную агротехнику никто не отменял. Если яблоня у вас стоит неполитая, а засуха такая, что караул, ясно, что у нее все нарушилось и она первым делом откажется от формирования плодовых почек на следующий год. Так же и подкормлена, так же и прорыхлена. То есть, нормальная агротехника, которая не сводится к какому-то одноразовому мероприятию.

В общем, это работа в течение года, хотя бы сезона, а не какое-то разовое мероприятие типа дайте мне какую-то таблеточку посыпать, побрызгать, чтобы у меня было все нормально – ни вредителей, ни жуков, яблок было много и ветки не трескались. Такого не бывает.

Вернее, бывает в интернете, когда вам пытаются продавать какие-то фальшивые препараты. Не поддавайтесь на это. Учитесь агротехнике. Профессия агронома достаточно сложная, многоплановая и ей надо учиться всю жизнь.

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