Андрей Туманов: Чем помочь яблоне, когда ветки ломаются от урожая
Сейчас многие жалуются, что деревья, "облитые яблоками", не спасают даже подпорки . Есть ли другие способы, кроме подпорок, чтобы сохранить урожай и деревья? Советы дает известный садовод Андрей Туманов
Когда природа слишком щедра на урожай яблок, ветки деревьев не выдерживают тяжести плодов и ломаются. Как быть в таких случаях? Об этом "Sobesednik.ru" рассказывает Андрей Туманов.
– Это обычное дело, – объясняет садовод. – Когда случается урожайный год, начинают бороться эмоциональное мышление и жадность. В зависимости от того, что в вас победит, это потом и спланирует урожай на следующий год.
Потому что, во-первых, правильно сформированные ветви на яблоне никогда не сломаются, хоть тонну на одну ветку повесь. Они, как правило, отходят углом более прямым. Ломаются ветки, отходящие под острыми углами, в районе 30 градусов. Так что, если у вас что-то ломается, это значит, что когда-то, много лет назад, вы начали неправильно формировать дерево.
То есть, начните с азов. Не сейчас, конечно, а когда весной или осенью будете сажать новое дерево, начните с формировки его кроны.
– А что можно сделать сейчас?
– Ясно, что когда у вас гангрена, пить боржоми уже поздно. Надо применять экстренные меры. В данном случае подпорки – это самая экстренная мера.
Есть и еще способ. Если яблок очень много, все равно большая их часть уйдет в падалицу. Яблокопадение, если можно так выразиться, можно вызвать искусственным путем. Потому что всякое пораженное яблок (поражено ли оно монилиозом, то есть плодовой гнилью, или в нем сидит плодожорка и т.д.) приводит к тому, что оно плохо крепится к веточке. Поэтому если вы потрясете немножко вашу яблоню (в меру, конечно, без экстремизма), то в основном свалятся как раз те яблоки, которые нужно отправить на переработку. Поэтому делайте периодически такую стряску больных и пораженных плодов и потом утилизируйте их.
У меня когда-то бабушка работала утилизатором – сидела и всю падалицу резала, резала, сушила, сушила и потом мы лет пять пили компоты из этих яблок. Если вам неинтересно это, закапывайте просто. Я, например, утилизирую плохие яблоки, закапывая их в теплице. Достаточно глубоко, на глубину одного метра, и это все перегнивает вчистую и потом помидорчики на этом хорошо растут.
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