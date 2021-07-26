Андрей Туманов: Чем помочь яблоне, когда ветки ломаются от урожая

Когда природа слишком щедра на урожай яблок, ветки деревьев не выдерживают тяжести плодов и ломаются. Как быть в таких случаях? Об этом "Sobesednik.ru" рассказывает Андрей Туманов.

– Это обычное дело, – объясняет садовод. – Когда случается урожайный год, начинают бороться эмоциональное мышление и жадность. В зависимости от того, что в вас победит, это потом и спланирует урожай на следующий год.