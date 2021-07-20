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7 популярных заблуждений дачников: развенчиваем самые устойчивые мифы

Многие начинающие садоводы и огородники делают эти ошибки

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Фото: @Pixabay

1. Жасмин и чубушник - это одно и то же

Ничего подобного. Теперь, наверное, никто и не вспомнит, как возникла путаница, и чубушник стали называть жасмином. Скорее всего, это произошло из-за сходства цветков жасмина, который у нас выращивают только в комнате, и чубушника, привычного всем кустарника. Эти растения даже не родственники: жасмин относится к семейству маслинных, чубушник - гортензиевых. Раньше полые побеги растения использовали для изготовления чубуков курительных трубок, отсюда и русское название кустарника - чубушник.

2. Кедр сибирский растет только в Сибири - там, где холодно

Сосна сибирская кедровая прекрасно приживается во всех регионах страны, в том числе и в Подмосковье. Удивительно декоративное дерево с длинной, мягкой хвоей! Кедр все чаще высаживают не только возле «новорусских» особняков, но и на обычных шестисоточных участках. А что касается кедровых орешков, ждать их придется долго. При хорошем уходе кедр начнет давать шишки с орешками на 30-й год, хотя многие почему-то уверены (и даже в книгах встречаются такие утверждения), что плодоносят только столетние экземпляры.

3. Если поливать лещину (орешник) марганцовкой, листья покраснеют

Красные листья у лещины – сортовая особенность. Специально выведенные краснолистные сорта (например, сорт Академик Яблоков) всегда будут оставаться такими, чем бы вы их ни поливали.

Кстати, в питомниках стоят такие саженцы недешево. Но тратиться необязательно. Краснолистная лещина прекрасно размножается отводками (попросите у соседей) и прививается на любой другой вид.

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Фото: @Pixabay

4. Ремонтантную (дающую урожай два-три раза за сезон) землянику удобнее размножать семенами, чем усами

Может быть, и удобнее: под зиму посеял, а летом уже будут ягоды. Но только несколько ремонтантных сортов (Бордурелла, Тапирелла, Свитхарт) передают по наследству материнские свойства растения через семена. У всех других сортов при посеве семян в лучшем случае половина сеянцев сохранит сортовые признаки. Усы же дают полную гарантию.

5. Листья на красной смородине сморщены, краснеют - это болезнь...

Это не болезнь, а вредитель - красногалловая тля. Переверните листочек, на тыльной стороне - там вы ее и обнаружите. Меры борьбы - как и против обычной тли. Если поражение небольшое, тлю можно просто подавить пальцами или оборвать пораженные листочки.

6. Чем выше в теплице влажность, тем лучше растут помидоры и огурцы

Проблема в том, что чем более влажный воздух в теплице (на стеклах и пленке висят капли воды), тем лучше развиваются традиционные для этих культур заболевания: у томатов - фитофтороз, у огурцов - ложная мучнистая роса. Поливать лучше понемногу, но часто. И регулярно проветривать теплицу!

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Фото: @Pixabay

7. При дачном строительстве, прокладке коммуникаций взрослые деревья, растущие рядом, останутся невредимыми, если их стволы загородить досками

Как говорится, одно лечим, другое калечим. При любых «раскопках» в пределах проекции кроны дерева повреждаются корни, растение скоро засохнет. Гораздо разумнее заплатить подороже за прокладку коммуникаций немного в стороне от насаждений, чем потерять взрослые деревья.

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