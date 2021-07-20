7 популярных заблуждений дачников: развенчиваем самые устойчивые мифы

1. Жасмин и чубушник - это одно и то же

Ничего подобного. Теперь, наверное, никто и не вспомнит, как возникла путаница, и чубушник стали называть жасмином. Скорее всего, это произошло из-за сходства цветков жасмина, который у нас выращивают только в комнате, и чубушника, привычного всем кустарника. Эти растения даже не родственники: жасмин относится к семейству маслинных, чубушник - гортензиевых. Раньше полые побеги растения использовали для изготовления чубуков курительных трубок, отсюда и русское название кустарника - чубушник.

2. Кедр сибирский растет только в Сибири - там, где холодно

Сосна сибирская кедровая прекрасно приживается во всех регионах страны, в том числе и в Подмосковье. Удивительно декоративное дерево с длинной, мягкой хвоей! Кедр все чаще высаживают не только возле «новорусских» особняков, но и на обычных шестисоточных участках. А что касается кедровых орешков, ждать их придется долго. При хорошем уходе кедр начнет давать шишки с орешками на 30-й год, хотя многие почему-то уверены (и даже в книгах встречаются такие утверждения), что плодоносят только столетние экземпляры.

3. Если поливать лещину (орешник) марганцовкой, листья покраснеют

Красные листья у лещины – сортовая особенность. Специально выведенные краснолистные сорта (например, сорт Академик Яблоков) всегда будут оставаться такими, чем бы вы их ни поливали.

Кстати, в питомниках стоят такие саженцы недешево. Но тратиться необязательно. Краснолистная лещина прекрасно размножается отводками (попросите у соседей) и прививается на любой другой вид.