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Как вырастить лучшую вишню в своем саду

Вишня удается не на каждом участке. Многие дачники держат деревья только ради цветения и листьев, которые кладут в маринад для помидоров и огурцов. Разберемся, почему эта культура стала часто попадать под топор.

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Фото: @Pixabay

Три причины неудач

Бывает, садоводы сажают сорта, не приспособленные к нашим условиям, южные. Закладывают сад порослью, взятой от неизвестных растений. А вы берите поросль только от высокоурожайных, корнесобственных (непривитых) деревьев. Но помните, что и она порой приобретает отрицательные признаки: плоды мельчают, снижается урожайность, ухудшается вкус.

Еще одна причина неудач - в садах многих любителей нет сортов-опылителей. Вишня - перекрестноопыляемое растение, и для хорошего урожая требуется опыление одного сорта другим. В односортных посадках можно выращивать только самоплодные сорта (Щедрая, Обильная, Молодежная, Маяк, Стойкая, Мценская, Орлица), но и они значительно лучше плодоносят, когда имеются сорта-опылители.

Случается, совсем, нет или мало насекомых-опылителей. Вымерзают цветковые почки. Иногда - слабо, иногда - полностью. Чаще подмерзают почки у ослабленных растений со слабым приростом, а также в том случае, когда предшествующее лето было засушливым, а вы вишню не поливали.

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Фото: @Pixabay

Зри в корень

Не пытайтесь выращивать вишню на сырых, низинных участках с высоким уровнем грунтовых вод (до 2 метров), с торфянистыми кислыми или тяжелыми глинистыми почвами, расположенными на плохо водопроницаемых подпочвенных горизонтах. Если у вас такой участок, лучше уделите больше внимания ягодным культурам. Для вишни совершенно недопустима заглубленная посадка, когда корневая шейка, находится ниже уровня почвы. Такие деревья можно отличить по отсутствию прироста и угнетенному виду. Для вишни желательны окультуренные, достаточно плодородные, среднесуглинистые, хорошо водопроницаемые почвы с реакцией почвенного раствора, близкой к нейтральной. Абсолютно не подходят для нее нижние части склонов и любые впадины, где возможно скопление холодных воздушных масс. Здесь чаще бывают заморозки во время цветения. Не переносит она и затенения.

И наконец вишня не плодоносит из-за восприимчивости к опасным болезням - коккомикозу и монилиальному ожогу. Правда, сейчас выведены устойчивые сорта: Гриот мичуринский, Морозовка, Тамарис и другие. Но их лучше выращивать южнее Москвы. Из достаточно новых, районированных сортов попробуйте, посадить Малиновку, Молодежную, Шоколадницу.

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Фото: @Pixabay

Подружка-черешня

Некоторые садоводы, узнав о новых сортах черешни для средней полосы, готовы вишню заменить черешней. Специально для Подмосковья созданы сорта черешни Фатеж, Чермашная, Синявская. Некоторые брянские черешни тоже вполне благополучно чувствуют себя в наших садах: Брянская розовая, Красная горка, Бряночка. Спросом у садоводов пользуются дюки (гибриды черешни и вишни) Норд Стар, Ночка и другие.

Действительно, черешня имеет ряд достоинств. В отличие от вишни существующие сорта черешни в средней полосе практически не поражаются опасными грибными заболеваниями (коккомикозом и монилиозом).

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