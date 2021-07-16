Как вырастить лучшую вишню в своем саду

Три причины неудач

Бывает, садоводы сажают сорта, не приспособленные к нашим условиям, южные. Закладывают сад порослью, взятой от неизвестных растений. А вы берите поросль только от высокоурожайных, корнесобственных (непривитых) деревьев. Но помните, что и она порой приобретает отрицательные признаки: плоды мельчают, снижается урожайность, ухудшается вкус.

Еще одна причина неудач - в садах многих любителей нет сортов-опылителей. Вишня - перекрестноопыляемое растение, и для хорошего урожая требуется опыление одного сорта другим. В односортных посадках можно выращивать только самоплодные сорта (Щедрая, Обильная, Молодежная, Маяк, Стойкая, Мценская, Орлица), но и они значительно лучше плодоносят, когда имеются сорта-опылители.

Случается, совсем, нет или мало насекомых-опылителей. Вымерзают цветковые почки. Иногда - слабо, иногда - полностью. Чаще подмерзают почки у ослабленных растений со слабым приростом, а также в том случае, когда предшествующее лето было засушливым, а вы вишню не поливали.