Как на даче размножить удачный сорт
Если вам понравился тот или иной сорт, но у вас нет уверенности, что на будущий год вы сможете его приобрести, попробуйте запастись семенами сами. Sobesdnik.ru рассказывает, как это сделать
Но надо иметь в виду, что если с сортами это проделать можно, то от гибридов семян вам не получить, их приходится покупать (помидоры и огурцы у нас чаще бывают гибридами, на пакетах с семенами гибриды обозначаются маркировкой F1).
Тыквенные культуры (огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы) - перекрестноопыляющиеся растения. Чтобы их семена соответствовали «материнскому» сорту, нужно при выращивании не только изолировать один сорт от другого, но и один овощ располагать подальше от его родственника (нельзя, например, сажать тыкву рядом с кабачком и т. д.).
Лук. Чтобы в луке заложилась цветочная стрелка, надо положить луковицы нового урожая в холодильник или другое место, где температура плюс 2 - 7 градусов. Недели за три до высадки перенесите луковицы в теплое помещение с температурой 15 - 18 градусов. Высаживайте только один сорт. Во время отрастания стрелки почву рыхлите 5 - 6 раз. В сентябре, когда появляются единичные полуоткрытые (треснувшие) коробочки и в них видны зрелые семена, секатором срежьте зонтики со стеблем в 20 - 25 см. Коробочки с семенами перетрите, отсейте сухие чешуйки, досушите и храните в полиэтиленовом пакете.
Помидоры. Отберите на семена красные зрелые помидоры, вызревшие на растении. Разрежьте плод поперек над банкой, сдавите его и вычистите семена вместе с жидкостью. Сбраживайте 2 - 3 дня при температуре 23 - 25 градусов. Несколько раз взбалтывайте, чтобы не образовалась плесень. После сбраживания семена опускаются на дно. Хорошо промойте семена, высушите и переложите в бумажные пакеты.
Морковь. Растения моркови (а также петрушки, сельдерея, дайкона) легко переопыляются, но в отличие от тыквенных, цветут на второй год. Морковь храните в подвале и весной высадите в грунт. Или оставьте на грядке (морковь не вымерзает под слоем снега). Сажайте один сорт культуры, размещая подальше от сородичей, а лучше укройте марлей во время цветения. Растение зацветает через 40 - 50 дней после высадки. Лучшие семена созревают на центральных зонтиках. Когда они побуреют и начнут закручиваться, срежьте зонтики и подсушите их. Затем выделите семена, перетерев зонтики. Семена залейте водой, хорошие - опустятся на дно. Всплывшие семена выбросите, доброкачественные - просушите.
Свекла. Крупные корнеплоды свеклы, предназначенные на маточники, уберите до наступления холодов и храните в подвале. Высадите весной как можно раньше 3 - 4 корнеплода (для лучшего переопыления) через 50 сантиметров один от другого. Через два месяца после высадки кусты несколько раз встряхните с интервалом 2 - 3 дня. На семена сажайте только один вид и сорт свеклы, так как сорта скрещиваются между собой, а также с кормовой, сахарной, листовой (мангольдом). Семенные растения уберите, когда на стебле побуреют почти все семенные клубочки (соплодия). Их развесьте под навесом. Через 10 - 12 дней стебли обрежьте, подсушите, обмолотите, отсейте от мусора.
Рубрика: Дом и дачка -> Дом и дачка