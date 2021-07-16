Как на даче размножить удачный сорт

Лук. Чтобы в луке заложилась цветочная стрелка, надо положить луковицы нового урожая в холодильник или другое место, где температура плюс 2 - 7 градусов. Недели за три до высадки перенесите луковицы в теплое помещение с температурой 15 - 18 градусов. Высаживайте только один сорт. Во время отрастания стрелки почву рыхлите 5 - 6 раз. В сентябре, когда появляются единичные полуоткрытые (треснувшие) коробочки и в них видны зрелые семена, секатором срежьте зонтики со стеблем в 20 - 25 см. Коробочки с семенами перетрите, отсейте сухие чешуйки, досушите и храните в полиэтиленовом пакете.

Помидоры. Отберите на семена красные зрелые помидоры, вызревшие на растении. Разрежьте плод поперек над банкой, сдавите его и вычистите семена вместе с жидкостью. Сбраживайте 2 - 3 дня при температуре 23 - 25 градусов. Несколько раз взбалтывайте, чтобы не образовалась плесень. После сбраживания семена опускаются на дно. Хорошо промойте семена, высушите и переложите в бумажные пакеты.

Морковь. Растения моркови (а также петрушки, сельдерея, дайкона) легко переопыляются, но в отличие от тыквенных, цветут на второй год. Морковь храните в подвале и весной высадите в грунт. Или оставьте на грядке (морковь не вымерзает под слоем снега). Сажайте один сорт культуры, размещая подальше от сородичей, а лучше укройте марлей во время цветения. Растение зацветает через 40 - 50 дней после высадки. Лучшие семена созревают на центральных зонтиках. Когда они побуреют и начнут закручиваться, срежьте зонтики и подсушите их. Затем выделите семена, перетерев зонтики. Семена залейте водой, хорошие - опустятся на дно. Всплывшие семена выбросите, доброкачественные - просушите.