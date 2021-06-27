Сколько стоит дом построить

Лето - это время, когда каждому хоть раз приходит в голову мысли о даче или загородном доме. Эксперты компании "Метриум" сравнили разные материалы по цене и другим характеристикам.

Бетонные блоки

От 7 тыс. рублей за кв.м.

По сути, это бетон, только очень легкий и удобный в работе из-за большого количества воздушных пор (до 75%). При этом у блоков остается прочность бетона.

В зависимости от состава, различают газобетонные и пенобетонные блоки. Первые прочнее.

Бетонные блоки стоят от 125 до 195 рублей за штуку размерами 60-80 см на 20-40 см. За счет крупных размеров блоков стройка идет быстрее, чем если использовать кирпичи. В среднем работы и материал обойдутся в 7-15 тыс. рублей за кв.м. Но внешний вид дома из бетонных блоков красотой не отличается - понадобится внешняя отделка, из-за которой стоимость строительства вырастет примерно до 16 тыс. рублей за кв.м.

Кирпич

От 10 тыс. рублей за кв.м

Это - классика. Дома из кирпича прочны и долговечны, но при этом легче и теплее, чем каменные. Для строительства используют два вида кирпича – силикатные (условно говоря, «белый») и керамические («красный»). Последний вид кирпича более плотный, прочный, морозо- и влагостойкий. Но из «силиката», как правило, не делают фундамент и цокольный этаж. Красный кирпич обычно дороже – от 10 до 26 рублей за штуку, белый - не более 17 рублей за штуку. Стоимость облицовочного кирпича варьируется от 10 до 80 рублей за штуку (в среднем – порядка 20-40 рублей).

Чаще всего строители сочетают разные виды кирпича при строительстве загородного дома. В целом стоимость одного квадратного метра при возведении здания из кирпича (цена материалов и работы) составит от 10 тыс. до 18 тыс. рублей за кв.м. Поскольку кирпич очень похож на натуральный камень по своим характеристикам, он имеет и недостатки своего конкурента: большой вес здания, медленную скорость строительства, низкую энергоэффективность.

Дерево

От 18 тыс. рублей за кв.м

Деревянные дома, как правило, строят из профилированного или клееного бруса, сухого оцилиндрованного или дикого бревна. Плюсы деревянных домов – экологичность, легкость конструкции и высокая скорость строительства. Небольшой коттедж по типовому проекту можно построить за 4-6 месяцев. Деревянному дому не нужен массивный и сложный фундамент, что способствует снижению его стоимости.

В здании из деревянного каркаса необходимо проводить внутреннюю отделку, тогда как брус или бревно сами по себе эстетичны и не требуют облицовки. Влияет на цену и габариты бруса (чем больше, тем дороже).

В строительстве дом из сухого профилированного бруса обойдется в 18 тыс. рублей и больше, из клееного бруса (без фундамента и внутренней отделки) – от 24 тыс. за кв.м. Каркасные дома (с фундаментом) стоят в среднем 20-30 тыс. рублей за кв.м. в зависимости от комплектации.

Дома из ЛСТК

От 20 тыс. рублей за кв.м

Раньше легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК). использовали преимущественно при постройке промышленных и складских помещений, но с появлением новых теплоизоляционных материалов, эту технологию начали применять и для загородных домов.

Дома из ЛСТК легкие, поэтому им не нужен дорогой и сложный фундамент. Такие здания в основном производятся на фабрике, а на строительной площадке собираются как конструктор. В отличие от дерева, металлокаркас не требует дополнительной обработки, не подвержен гниению или горению. Возводят дома из ЛСТК в любую погоду и время года. Тонкие стальные стены заполняются различными теплоизоляционными материалами (минеральная вата, пенопласт, эковата и т.п.).

Собственно стальной каркас в стоимости здания из ЛСТК обходится недорого – примерно в 5-6 тыс. рублей за кв.м., однако дом под ключ такого типа стоит от 20 тыс. рублей в зависимости от других материалов, которые используются для утепления, облицовки и внутренней отделки.

Монолит

От 25 тыс. рублей за кв.м

Загородные дома по монолитной технологии возводят, как правило, когда хотят построить большой дом со множеством разных помещений. Монолит позволяет воплотить любое архитектурное решение и дизайнерскую фантазию – помещения без перегородок или опорных колонн, большие многоуровневые гостиные, купола, башни и т.п.

Однако, монолитная технология сложнее и требует от строителей специальных навыков и оборудования.

Сами по себе монолитные работы не очень дорогие – в среднем «квадрат» строительства бетонной стены или перекрытия обойдется в 3-5 тыс. рублей. Однако фундамент под монолитным зданием должен быть прочным и глубоким, а также такому дому неизбежно потребуется внешняя отделка. В среднем строительство дома по этой технологии обойдется в 25-40 тыс. рублей за кв.м.

Натуральный камень

От 30 тыс. рублей за кв.м

Дома целиком из натурального камня строят крайне редко. Хотя у них есть очевидные плюсы – высокая прочность и долговечность, экологичность, способность удерживать тепло и сохранять прохладу, хорошая звукоизоляция – минусы их перевешивают. Камень – это самый тяжелый строительный материал, поэтому для каменного дома нужен глубокий и прочный фундамент. Из-за веса камня строителю придется много потратить на транспортировку материала. Немного и рабочих, способных делать кладку из камня, особенно «дикого», который необходимо дополнительно обрабатывать на стройплощадке. В эксплуатации каменный дом не самый энергоэффективный, так как его нужно долго и интенсивно прогревать в начале отопительного сезона.

По всем этим причинам натуральный камень для строительства домов используется эпизодически. К примеру, в южных регионах России дома строят из ракушечника, иногда используются разные виды известняка и булыжника. В большинстве же случаев натуральный камень (гранит, базальт, известняк, мрамор) используют только для облицовки каркаса из других материалов. Однако даже в этом случае только на «коробку» дома (то есть на стены и облицовку) в сумме уйдет порядка 30 тыс. рублей за кв.м. Впрочем цена сильно варьируется в зависимости от выбора материала, но как правило не опускается ниже этой отметки.

«В целом разброс цен на строительные материалы для индивидуального строительства очень широкий, – комментирует Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» (участник партнерской сети CBRE). – В зависимости от региона, ценовой политики местных поставщиков и производителей, технологии строительства и других факторов стоимость возведения загородного дома может варьироваться от 15 тыс. до 40-50 тыс. рублей за кв.м. При этом надо иметь в виду и высокую стоимость ликвидных земельных участков, которые добавляют к суммарной цене домовладений 50-100% от стоимости их возведения».